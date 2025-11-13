Buen Fin 2025: Estas son las ofertas de vuelos en Viva Aerobus

El Buen Fin 2025 tiene ofertas disponibles del 13 al 17 de noviembre en muchas marcas y tiendas que están participando, y además de las ofertas disponible, las compras de este año participan en un el Sorteo El Buen Fin.

Viva Aerobus es una de las participantes de El Buen Fin 2025, y las promociones que tienen estarán disponibles desde este jueves hasta el próximo lunes, por lo que tendrás 5 días para poder adquirir un vuelo con un costo bajo.

Una de las promociones que tiene disponible Viva Aerobus durante El Buen Fin 2025 son vuelos nacionales desde 1 peso o 34 Puntos Doters y el pago de la Tarifa de Uso de Aeropuerto (TUA), que va desde los 309.28 pesos.

Estos vuelos desde un peso están disponibles únicamente en vuelos nacionales desde enero 2026 hasta mayo 2026, y esta promoción aplica únicamente en vuelos sencillos y Tarifa Zero.

También tiene vuelos internacionales de enero a mayo del 2026 con hasta 50 por ciento de descuento, reservas de vuelo y hotel pagando solo TUA, y vuelos más entradas a eventos con Live Pass.

Promociones Viva Aerobus ı Foto: Captura de pantalla

Además, al solicitar la tarjeta HSBC de Viva Aerobus ofrecen por tiempo limitado un vuelo a 0 pesos, pagando únicamente el TUA para acumular hasta 35 mil Puntos Doters.

Para recibir esos beneficios solo se debe solicitar la tarjeta HSBC VIVA, activarla y comprar un vuelo pagando solo la TUA, y también con esta tajeta se puede reservar viajes con hasta 18 meses sin intereses, acumular Puntos Doters, seleccionar los asientos y llevar equipaje adicional sin costo en todos los vuelos.

¿Cuáles los destinos más baratos en Viva Aerobus?

Los vuelos disponibles para las promociones de El Buen Fin están disponibles para salir desde Acapulco, Cancún, Ciudad de México desde el AICM y el AIFA, Chetumal, Chihuahua, Ciudad Juárez, Ciudad Obregón, Cozumel, y Culiacán.

También desde Durango, Guadalajara, Hermosillo, Huatulco, Ixtapa Zihuatanejo, La Paz, León Bajío, Los Cabos, Los Mochis, Matamoros, Mazatlán, Mexicali, Monterrey, Morelia, Mérida, y Nuevo Laredo.

De igual forma desde Oaxaca, Puebla, Puerto Escondido, Puerto Vallarta, Querétaro, Reynosa, Saltillo, Tampico, Tapachula, Tepic, Tijuana, Toluca, Torreón, Tulum, Tuxtla Gutiérrez, Veracruz y Villahermosa.

Promociones Viva Aerobus ı Foto: Captura de pantalla

Como se mencionó anteriormente, los vuelos más baratos estarán disponibles desde 1 peso más el pago de TUA, por ejemplo, un vuelo de ida a Cancún en marzo tiene un costo de ida de 1 peso y de regreso 2 pesos, y el pago de la TUA de ambos sería de 996 pesos.

Entonces el viaje desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) de la CDMX hacia Cancún con Tarifa Zero para marzo de 2026 tendría un costo total de mil 89 de ida y vuelta.