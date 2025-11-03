SAT sorteará 500 millones de pesos por el Buen Fin

El SAT va a realizar un sorteo de 500 millones de pesos y en este que podrán participar quienes compren o vendan durante El Buen Fin 2025.

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) informó que realizará el Sorteo El Buen Fin, y este constará de una bolsa con un total de 500 millones de pesos en premios.

La dependencia precisó que tanto consumidores podrán participar en dicho sorteo, en el que incluso las compras de 250 pesos participarán durante el Buen Fin del 2025.

El Sorteo El Buen Fin tiene la finalidad de fomentar el uso de tarjetas como medio de pago, por lo que se incentiva la formalidad de los comercios y el consumo interno para beneficiar la economía nacional.

Este 2025 es el XV aniversario de El Buen Fin, y durante estos días algunos comercios cuentan con ofertas específicas de esta época, que comenzará el 13 de noviembre y finalizará el 17 de noviembre.

¿Qué se necesita para participar en el Sorteo El Buen Fin del SAT?

Los comercios que quieran formar parte de El Buen Fin tendrán que registrarse antes del 12 de noviembre en la página oficial, y al hacer su registro podrán aprovechar los precios que tiene el SAT.

Para podr usar la marca de El Buen Fin 2025, se tiene que realizar una inscripción, y para poder hacer dicho registro se requiere tener habilitado un RFC como persona moral legalmente constituida.

Los comercios que estén registrados en El Buen Fin también podrán participar en el sorteo, en el que se repartirán 100 millones de pesos, dentro de los cuáles se tienen considerados 260 mil pesos para el premio mayor, y 4 mil 987 premios de 20 mil pesos.

Para poder participar en el Sorteo El Buen Fin como consumidor se neceita realizar una compra en las empresas participantes que estén registradas en la página oficial.

SAT sortea 500 millones de pesos en el XV aniversario de El Buen Fin ı Foto: Especial

Las compras deben ser de al menos 250 pesos, y el pago debe realizarse con una tarjeta de crédito o débito participante del 13 al 17 de noviembre en alguno de los comercios participantes.

Para poder participar no se requiere realizar ningún tipo de registro adicional, pues las compras realizadas en los comercios participantes serán registradas automáticamente.

Se cuenta con un total de 312 mil 261 premios, los cuales estarán divididos conforme al rango de compra establecido por el SAT.

El premio mayor será de 250 mil pesos y en este participarán las compras de 250 pesos en adelante, y el premio más chico es sde 500 pesos y de este serán repartidos a 150 mil 100 personas que realicen el pago de sus compras de El Buen Fin con una tarjeta de crédito o débito participante.