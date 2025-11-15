Elimina Trump arancel a carne de res, café, frutas...

Donald Trump, presidente de EU, en la Casa Blanca, el 2 de abril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva para eliminar los aranceles sobre la carne de res, el café y las frutas tropicales, así como una amplia gama de productos; esta medida responde en parte a la presión de los consumidores que se quejan de que los precios son demasiado altos.

La acción ocurre después de que, en las recientes elecciones locales, los votantes señalaron que la economía era el tema de mayor peso en su decisión, lo que se consolidó en grandes victorias para los demócratas en las contiendas en Virginia y Nueva Jersey.

El Dato: Estados Unidos, esta semana, alcanzó acuerdos con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina que eliminan o disminuyen gravámenes a productos agrícolas

Estados Unidos impuso aranceles a la mayoría de los países en abril; el discurso de Trump y su gobierno ha discurrido mucho tiempo sobre la insistencia que los aranceles no aumenten los precios al consumidor, a pesar de la evidencia económica que demuestra lo contrario.

Los precios récord de la carne de res han sido una preocupación particular, y Trump ha dicho que tenía la intención de tomar medidas para intentar reducirlos. Los aranceles de Trump sobre Brasil, un importante exportador de carne de res, han sido un factor.

La orden ejecutiva también elimina los aranceles sobre el té, el jugo de frutas, el cacao, las especias, los plátanos, las naranjas, los tomates y ciertos fertilizantes; algunos de los productos cubiertos no se producen en Estados Unidos.

50% de arancel llegó a pagar Brasil por carne de res hacia EU

El mandatario firmó la orden ejecutiva después de anunciar, este jueves, que Estados Unidos había alcanzado acuerdos marco con Ecuador, Guatemala, El Salvador y Argentina diseñados para aliviar los gravámenes a la importación de productos agrícolas producidos en esos países, como maíz y frijoles para las importaciones guatemaltecas, o soja y minerales críticos en el caso de las argentinas.

Para el acuerdo ecuatoriano, el compromiso fue la mayor reducción arancelaria para maquinaria, productos sanitarios, productos químicos, vehículos de motor y ciertos productos agrícolas.

El TIP: El té, jugo de frutas, cacao, especias, plátanos, naranjas, tomates, aguacate, cocos, naranjas, piña y ciertos fertilizantes, también quedaron exentos de impuestos

Para el caso de El Salvador, el acuerdo de este jueves fue simplificar “requisitos reglamentarios y aprobaciones para las exportaciones a Estados Unidos, como productos farmacéuticos y dispositivos médicos y la eliminación de las restricciones a bienes remanufacturados”.