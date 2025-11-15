TRAXION, pionera en México al adoptar marco TNFD ante estandarización global de reportes de naturaleza

TRAXION, la primera del sector de transporte y logística en México en completar la evaluación TNFD.

La empresa mexicana de transporte y logística, TRAXION, se unió al grupo de primeros adoptantes globales de las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera Relacionada con la Naturaleza (TNFD).

Este movimiento estratégico se anunció mientras el Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) iniciaba el proceso para normalizar los reportes de sostenibilidad relacionados con los riesgos y oportunidades de la naturaleza, utilizando el TNFD como base.

TRAXION integra el marco TNFD para medir el impacto de sus operaciones en la naturaleza. ı Foto: Traxión

De acuerdo con un comunicado, TRAXION comenzó la evaluación de sus operaciones bajo estas directrices durante 2024, convirtiéndose en la primera empresa en el sector de transporte y logística en México en realizar dicho análisis.

La adopción de este marco forma parte de la estrategia de sostenibilidad de la compañía, que busca ir más allá de la lucha contra el cambio climático y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

El Consejo Internacional de Normas de Sostenibilidad (ISSB) usará las directrices del TNFD como base para su nueva norma. ı Foto: Traxión

“El compromiso de TRAXION con el planeta va más allá de abordar el cambio climático... se extiende a la preservación de los ecosistemas naturales“, explicó Daniel Wasserteil, director de Sostenibilidad de la empresa, según el documento.

El director agregó que la primera evaluación de los impactos de TRAXION en la naturaleza se completó en 2024, lo que reafirma el liderazgo de la compañía en la integración de estas consideraciones.

A nivel global, la adopción del marco TNFD suma 733 organizaciones, representando más de 9 billones de dólares en capitalización de mercado y 22 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM). Esta lista creció un 46% desde noviembre de 2024.

La decisión del ISSB de usar el marco TNFD como punto de partida para su estandarización fue bien recibida por su presidente. “El ISSB reconoce la clara necesidad de los inversores de contar con información sobre los riesgos y oportunidades relacionados con la naturaleza“, se lee en el comunicado de Emmanuel Faber.

La estandarización global de los reportes de sostenibilidad continuará, y el ISSB tiene proyectado lanzar un borrador para exposición pública en octubre de 2026, coincidiendo con la COP17 del Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Entre los nuevos adoptantes del marco TNFD se encuentran otras grandes organizaciones de 56 países, incluyendo a Sanofi, Pirelli, Nippon Steel Corporation, Burberry Group PLC, y Fibra Uno.

