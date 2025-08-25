Traxión conecta a México con el mundo con soluciones logísticas inteligentes y a gran escala

Con una operación robusta y una visión de largo plazo, Traxión se consolida como líder logístico.

En un entorno donde la eficiencia logística define la competitividad empresarial, México, por su extensión territorial, diversidad productiva y vecindad con Estados Unidos, requiere soluciones integrales y de gran escala, así como tecnología que lo soporte. Ante este escenario, Traxión responde a esa necesidad con una de las plataformas logísticas más robustas y avanzadas del país.

La compañía ofrece servicios que abarcan transporte de carga nacional e internacional, almacenamiento, logística 3PL y 4PL, última milla, movilidad escolar y corporativa, así como soluciones especializadas para industrias con requerimientos críticos. Estas operaciones descansan sobre 1.1 millones de metros cuadrados de infraestructura logística, una de las flotas más grandes y modernas de Latinoamérica y tecnología aplicada en cada etapa de la cadena de suministro.

Con una plataforma integral, Traxión ofrece servicios de transporte, almacenamiento y movilidad. ı Foto: Traxión

“Nuestra propuesta no es solo mover mercancías, sino construir soluciones personalizadas y sostenidas en tecnología, infraestructura y experiencia”, destacó Alejandra Méndez, directora de Comunicación y Relaciones Institucionales de Traxión.

TE RECOMENDAMOS: Así inició el dólar este lunes Este es el precio del dólar HOY lunes 25 de agosto de 2025

Su estrategia integra herramientas digitales para trazabilidad en tiempo real, control de flota, planeación de rutas, monitoreo de desempeño y comunicación constante con clientes, fortalecida mediante inversión sostenida e innovación continua. Este enfoque ha fortalecido su capacidad para adaptarse a los retos de sectores como el automotriz, la manufactura, el farmacéutico, el energético y el consumo, entre otros.

La integración de Solistica fortalece la oferta de Traxión, adaptándose a la demanda del mercado. ı Foto: Traxión

A través de una red de rutas nacionales e internacionales, y operaciones transfronterizas que conectan directamente con Estados Unidos, Traxión también facilita cruces aduanales, servicios documentales y soluciones diseñadas para cadenas binacionales. Su operación se articula a través de diversas marcas especializadas bajo un mismo enfoque corporativo e institucional.

Una de las flotas más grandes de Latinoamérica impulsa el movimiento de mercancías en los principales corredores del país. ı Foto: Traxión

La reciente integración de Solistica representa una expansión operativa y consolida el modelo de activos ligeros (asset-light) de Traxión. Esta adquisición permite a Traxión ajustar su arquitectura organizacional frente a la creciente demanda de soluciones flexibles y tecnificadas, alineándose con su meta de incrementar la participación del segmento logístico en ingresos consolidados hacia 2026. Un objetivo impulsado por el fenómeno del nearshoring y las oportunidades derivadas del T-MEC.

Traxión, aliado estratégico, ofrece soluciones de gran escala y con tecnología de punta para la cadena de suministro. ı Foto: Traxión

“Nuestra red permite a los clientes enfocarse en crecer, mientras nosotros movemos su negocio con precisión, cobertura y confiabilidad”, subrayó Alejandra Méndez.

Con más de 22,000 colaboradores, presencia en los principales corredores industriales del país y visión de largo plazo, Traxión se consolida como el operador logístico más completo del país, y como un aliado estratégico para las empresas que requieren soluciones de gran escala, profesionales y confiables.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am