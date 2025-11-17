México retrocede 8.5% en IA por falta de talento humano

México ocupa la octava posición de los países de América Latina en el avance de Inteligencia Artificial (IA) con un puntaje de 47.03 puntos, un retroceso de 8.5 por ciento en comparación con el dato de 2024 y por detrás de países como Chile, Brasil, Uruguay, Colombia, Costa Rica, Argentina y Perú, debido, principalmente, a una caída en talento humano y en la Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A).

De acuerdo con el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2025, que realizó el Centro Nacional de Inteligencia Artificial (Cenia) de Chile y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), nuestro país se ubica incluso por debajo de la posición de 2023 cuando obtuvo 48.55 puntos.

El Dato: México obtuvo el puntaje máximo de 100 puntos en producción de alta tecnología y su valor agregado, demostrando la madurez del sector productivo de la IA.

El informe destacó que el país se clasificó como “adoptante”, ya que su puntaje se ubicó entre los 35 y 60 puntos; es decir, tiene avances intermedios, pero aún hay “brechas críticas que restringen el desarrollo y adopción de la IA, particularmente en cuanto a su capacidad de investigación y de innovación”.

El ILIA tiene tres dimensiones que buscan dar un panorama del avance que tiene la IA en los países de Latinoamérica y El Caribe, la primera es Factores Habilitantes, en donde México disminuyó su puntaje en la subdivisión de talento humano, pues en 2024 se ubicó en 43.91 puntos y para este año bajó 6.24 puntos para situarse en 37.67 unidades.

De acuerdo con el índice, aunque se tengan avances en infraestructura, datos y tecnología, como es el caso de México, éstos tienen un impacto reducido si no se cuenta con el talento humano que permita la adopción efectiva de estas nuevas tecnologías, y en ese sentido es necesario que se contemplen políticas públicas y programas que apunten en esa dirección.

17.7 millones de usuarios al mes utilizaron IA generativa en el país

56.3 puntos obtuvo México en el uso de IA generativa

964 mdd recibió México en inversión relacionada con la IA

“A medida que la irrupción de la IA generativa facilita el acceso a herramientas de Inteligencia Artificial, las habilidades y competencias de las personas se vuelven cada vez más relevantes para la adopción efectiva de la tecnología”, indicó.

Chile fue el país que más puntaje alcanzó en esa subdimensión con 66.75; Uruguay, 56.86; Costa Rica, 53.62; mientras que México se ubicó en 37.67 puntos, por arriba del promedio regional de 37.32 puntos, pero una diferencia de 29.08 puntos con la nación puntera.

“Al observar los puntajes del ILIA, los niveles de alfabetización en IA casi duplican a los de formación profesional y son cuatro veces el correspondiente al talento especializado. Esto sugiere que existe una base más amplia de comprensión general, pero un embudo en la formación técnica”, lo que limita su consolidación para un talento más avanzado.

Añadió que el desafío es “transformar esta alfabetización durante las etapas tempranas en habilidades más sofisticadas para etapas maduras en los ámbitos académico y profesional. Sin especialización, la región tiene el riesgo de convertirse en un consumidor de IA con poca incidencia en su desarrollo”.

Por ejemplo, respecto a la alfabetización en IA; es decir, la presencia de contenidos sobre IA o de ciencias en la computación en los programas escolares, o las iniciativas públicas y las competencias de inglés, el promedio regional fue de 60.61 puntos; México se mantuvo por debajo con 57.5 puntos.

O en la formación de competencias y habilidades de la IA en los profesionales con programas de posgrado (Talento humano avanzado), México alcanzó 10.7 puntos menos que el promedio regional de 13.32 puntos y muy por debajo de Chile que alcanzó los 69.8 puntos.

La segunda dimensión del ILIA en donde el país tuvo pérdidas fue en Investigación, Desarrollo y Adopción (I+D+A), que “evalúa el progreso dentro del ecosistema de investigación y de desarrollo e innovación a nivel público, privado y académico”. El año pasado se ubicó en 66.2 puntos, para 2025 se contrajo a 48.9 puntos. A su vez, ésta se fragmenta en tres subdimensiones.

En el caso de la de investigación, en 2024 México alcanzó 48.39 puntos, este año se ubicó en 44.38 puntos; no obstante, en este rubro van dos mediciones consecutivas con pérdidas, pues en 2023 llegó hasta 71.42 puntos.

El país se considera en “desarrollo de investigación en IA” porque aún se encuentra “consolidando” las capacidades respecto al tema, tiene avances importantes, pero no ha alcanzado niveles de liderazgo como Chile que alcanzó los 82.18 puntos.

En innovación y desarrollo, en 2024 se llegó a tener 61.59 puntos y cayó a 40.6 puntos en 2025, en ésta se revisan “los avances actuales de la IA dentro del ecosistema de innovación y desarrollo local, tales como el número de empresas de IA, inversión privada, entorno emprendedor y trabajos de desarrollo open source”.

Por ejemplo, en 2025, México recibió 964 millones de dólares en inversiones de IA o 7.43 millones de dólares por millón de habitantes; sin embargo, a Argentina llegaron 7 mil 135 millones de dólares o 156.68 millones de dólares por un millón de personas. El país andino se ubicó en primer lugar.

En gasto en innovación y desarrollo como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), México se ubicó en el número 11 con una erogación de 0.27 por ciento; mientras que Brasil destinó 1.15 por ciento o Argentina 0.55 por ciento.

