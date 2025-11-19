Aumento en la deuda pública llega a nivel de riesgo: IMEF

El aumento de la deuda pública de México se acerca a un nivel riesgoso, respecto al Producto Interno Bruto (PIB) de 57 por ciento a finales de este año, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al respecto, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) estimó que Brasil y Sudáfrica registraron en años recientes una posición similar, lo que ocasionó que ambos países perdieran el grado de inversión otorgado por calificadoras internacionales.

Esta situación significa que aumentarán los riesgos de que el país incumpla con sus obligaciones, es decir, que no pueda pagar la deuda adquirida.

El Dato: La falta de productividad de las empresas mexicanas es un factor para la falta de crecimiento, así como el temor en invertir en México ante la renegociación del T-MEC.

De acuerdo con Víctor Manuel Herrera Espinosa, quien es presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos en el IMEF, México aumenta su deuda mientras su economía no crece al mismo ritmo, cuestión que terminará por dañar a las finanzas públicas.

“Es como cuando una persona aumenta la deuda de su tarjeta de crédito en 10 mil pesos al mes, pero no aumenta sus ingresos”, ejemplificó el economista.

Al respecto, Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta Nacional del IMEF, explicó que el nivel que Hacienda prevé en la deuda para finales de este año, es uno similar al que Sudáfrica tenía en 2021 cuando perdió el grado de inversión y un poco menor al 60 por ciento de Brasil en 2015 cuando su deuda fue degradada a nivel especulativo.

“La falta de crecimiento nos llevará eventualmente a un nivel insostenible de deuda para un país calificado en grado de inversión como lo es México hoy día”, comentó.

Añadió que la pérdida del grado de inversión ocasionaría, entre otros efectos, una depreciación importante del peso, como ocurrió con el real en Brasil y el rand de Sudáfrica cuando fueron degradados de nivel.

“En el último mes, el Fondo Monetario Internacional ha publicado dos documentos que mencionan el apalancamiento de México y la falta de crecimiento. El primero es la consulta del artículo 4, donde muestra que con ajustes moderados la deuda a PIB llegaría a 62% en 2030”, señaló.

Además, Víctor Manuel Herrera dijo que el equipo del FMI recomendó reducir el déficit amplio a un nivel sostenible de 2.0 por ciento o menos, “es un buen consejo”, aseguró la presidenta del IMEF. Agregó que actualmente México posee un déficit “todavía muy alto” comparado con lo que se considera como aceptable a nivel internacional que pudiera estar alrededor de 3.0 por ciento. Actualmente es de 4.2 por ciento.

“Nosotros todavía lo tenemos por encima del 4.0 por ciento. Entonces la deuda está creciendo más rápido de lo que debería. Y el PIB, que es el denominador, ese no está creciendo tan rápido porque la economía está creciendo por abajo de 1.0 por ciento”, comentó.

“Entonces, tienes la deuda creciendo a más de 4.0 por ciento y tienes la economía creciendo a menos de 1.0 por ciento y eso te aumenta el apalancamiento. Y esto te habla de dos problemas. Primero, que estamos gastando más de lo que debemos de gastar y segundo, que estamos creciendo menos de lo que debemos de crecer, y eso apunta a otra serie de problemas”, lamentó el presidente del Comité Estudios Económicos.