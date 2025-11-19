Bloquean a 10 personas y 9 empresas ligadas a red internacional de narcotráfico

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunciaron acciones conjuntas para desarticular la estructura financiera de una organización criminal transnacional dedicada al narcotráfico, lavado de dinero y ocultamiento de activos.

Las acciones se ejecutaron a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, en coordinación con la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) y la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismos clave del Tesoro estadounidense.

Como parte del operativo se designaron 19 objetivos, integrados por 10 personas y nueve empresas, todos vinculados con esta red criminal.

Además, la UIF identificó a otras 10 personas con actividad financiera en México, quienes también serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas y denunciadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).

La Procuraduría Fiscal de la Federación también fue notificada por posibles delitos fiscales y el uso de empresas fachada.

El análisis conjunto entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió confirmar que esta organización delictiva opera mediante estructuras financieras altamente complejas, diseñadas para ocultar el origen y destino de recursos ilegales.

Entre los mecanismos detectados se encuentran la creación de sociedades para simular actividades comerciales, la compra de inmuebles a nombre de prestanombres, el manejo de activos mediante plataformas digitales y la dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad.

La organización tiene presencia en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia y Reino Unido, además de México. En estos países se detectaron empresas relacionadas, movimientos patrimoniales, transferencias internacionales y vínculos operativos directamente asociados con actividades ilícitas.

La UIF documentó operaciones de triangulación, uso coordinado de empresas fachada, estructuras corporativas internacionales y patrones financieros orientados a facilitar la movilidad y el ocultamiento de activos.

También se detectaron operaciones relacionadas con la adquisición de bienes inmuebles y transacciones internacionales diseñadas para dificultar el rastreo de recursos ilegales.

Las autoridades señalaron que estas acciones fortalecen la cooperación bilateral entre México y Estados Unidos y representan un paso significativo en la desarticulación de redes financieras utilizadas por grupos criminales.

Asimismo, contribuyen a evitar que recursos derivados de actividades ilícitas sigan circulando en sistemas financieros nacionales e internacionales.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, reiteró su compromiso con la protección del sistema financiero, la prevención del lavado de dinero y la consolidación de esquemas de inteligencia coordinada para enfrentar amenazas de carácter transnacional.

