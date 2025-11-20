Crece gasto de turistas en GP de México

El Gran Premio de México de F1 2025 comienza este viernes con la Práctica 1.

El gasto con tarjetas Visa de visitantes extranjeros durante la semana del Gran Premio de México creció alrededor de 10 por ciento respecto al evento del año anterior, de acuerdo con un análisis realizado por Visa Consulting & Analytics, en el marco del convenio de colaboración vigente entre la Secretaría de Turismo y la multinacional Visa.

Al respecto, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, afirmó que estos resultados muestran cómo el turismo se consolida como un motor de bienestar y desarrollo.

“Los grandes eventos internacionales no sólo impulsan la economía, sino que fortalecen el orgullo, la hospitalidad y la identidad de nuestro país ante el mundo”, comentó.

15% aumentó el gasto en aerolíneas, restaurantes y hospedaje

Asimismo, subrayó que el gasto con tarjetas Visa de visitantes extranjeros durante la semana de la carrera en México creció aproximadamente 10 por ciento respecto de la semana previa al evento, lo que refleja el efecto positivo que tienen los eventos deportivos en el turismo y en las economías locales.

Según el análisis realizado, los visitantes provenientes de Colombia, Argentina y Chile encabezaron el gasto durante este evento e incrementaron su consumo en aproximadamente 20 por ciento, en comparación con la semana de la carrera del año anterior.

Además, los visitantes de Argentina presentaron los mayores incrementos frente al evento del año anterior, con un crecimiento cercano a 130 por ciento.

Por su parte, el director general de Visa México, Francisco Valdivia, destacó que la colaboración entre Visa y la Secretaría de Turismo nos permite desarrollar estrategias innovadoras para entender mejor el impacto económico positivo que estos eventos deportivos generan en las ciudades y estar mejor preparados para ampliar los beneficios a más personas.

El estudio muestra que el gasto con tarjetas de crédito Visa aumentó casi 10 por ciento, mientras que con tarjetas de débito Visa creció alrededor de 15 por ciento, en relación a la semana de la carrera del año anterior. Las principales categorías de gasto fueron aerolíneas, restaurantes y hospedaje.