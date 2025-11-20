Prevé Cepal golpe por aranceles hasta 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) aseguró que si bien las perspectivas del comercio mundial y regional han mantenido el dinamismo este año, pese a los embates de la política arancelaria de Estados Unidos, se espera que para 2026 comience a observarse un deterioro.

José Manuel Salazar-Xirinachs, secretario ejecutivo de la Cepal, aseguró que si se consideran las cifras de la Organización Mundial de Comercio (OMC) se espera un crecimiento de apenas 0.5 por ciento, debido a que los aranceles regirán todo el año y no sólo una parte de él como es el caso de este 2025, cuando se espera un repunte de 2.4 por ciento.

El Dato: Al cierre de año, el pronóstico de crecimiento es de 5.0% de las exportaciones mexicanas: 4.0% por aumento del volumen de envíos y 1.0% en incremento de precios

Salazar-Xirinachs también mencionó que la administración de Donald Trump y su política arancelaria en contra de todos los países causó que el arancel promedio efectivo pasara de 2.4 por ciento en 2024 a 17.4 por ciento para septiembre de 2025, lo que significaría su nivel más alto desde 1935.

“Según lo han manifestado las autoridades estadounidenses, las alzas arancelarias tienen dos objetivos principales: reducir el creciente déficit comercial de bienes y recuperar la competitividad perdida por el país en diversos segmentos de la industria manufacturera. Estos cambios se han traducido en una ruptura con las normas del sistema multilateral de comercio y con la mayoría de los acuerdos comerciales negociados por ese país desde la década de 1980”, destacó el documento Perspectivas del Comercio Internacional de América Latina y el Caribe, 2025.

El organismo regional añadió que aun así, el impacto sobre el comercio mundial en 2025 ha sido menor al esperado, ya que el volumen global del comercio de bienes creció 5.0 por ciento entre enero y julio, impulsado principalmente por dos factores relacionados con que los aranceles finales fueron menores a los inicialmente anunciados y al hecho de que muchas empresas de Estados Unidos adelantaron las importaciones para evitar los nuevos gravámenes.

Respecto al documento, se informó que el valor de las exportaciones regionales de bienes de América Latina y el Caribe crecerá 5.0 por ciento en 2025, incremento similar al registrado en 2024, de 4.5 por ciento, mientras que la expansión proyectada se explica por un aumento del volumen exportado del 4.0 por ciento y un alza de los precios del 1.0 por ciento.

En tanto, las importaciones regionales aumentarán 6.0 por ciento, resultante de un aumento del volumen de 7.0 por ciento y una caída de los precios de 1.0 por ciento.

Al respecto, entre los principales socios comerciales de la región, se prevé que el mayor incremento en 2025 en términos de valor se produzca en las exportaciones hacia China, con 7.0 por ciento, asociado principalmente con el crecimiento de las ventas de carne y soya y con los mayores precios de minerales como el cobre.

MÉXICO A LA CABEZA. De acuerdo con la Cepal, México concentra el 85 por ciento de las exportaciones manufactureras de alta tecnología, al ser el único país de América Latina entre los principales 12 socios comerciales de Estados Unidos y de hecho es su principal socio comercial a nivel individual, pues sólo es superado por los 27 miembros de la Unión europea en conjunto.

“Aunque se le ha impuesto un arancel de 25 por ciento a México, sólo aplica los productos que no cumplen las reglas de origen del T-MEC y lo mismo ocurre con Canadá”, destacó Salazar-Xirinachs.