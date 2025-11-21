Bajas tasas darán golpe regresivo, alerta Heath

Como parte de la última decisión monetaria del Banco de México (Banxico), en la que decidió reducir la tasa de interés referencial en 25 puntos base, el subgobernador Jonathan Heath, advirtió que mantener una posición de relajación monetaria prematura, podría conllevar a una neutralidad en un entorno de persistente inflación elevada, lo cual tendrá efectos regresivos en la población general.

En las minutas de la Reunión de política monetaria del pasado 6 de noviembre, el subgobernador sostuvo que enviar un mensaje de complacencia ante las persistentes presiones inflacionarias, podría tener un mayor detrimento en las expectativas de inflación.

El Dato: El banco central ha reducido en 375 puntos base la tasa de interés referencial desde que inició su etapa de relajamiento.

“En ausencia de señales claras de que la convergencia se alcanzará dentro del horizonte de pronóstico, nuestra guía prospectiva debe dejar de señalizar una reducción en la tasa objetivo”, añadió.

En este sentido, mencionó que considerando que se ha observado un aumento en las expectativas inflacionarias para el componente subyacente, se debe reconocer que el objetivo del banco central es alcanzar el objetivo puntual de 3.0 por ciento en la inflación y no sólo mantener el índice dentro del rango de variabilidad.

En general, la mayoría de los miembros del banco central sostuvo que la inflación general disminuyó de 3.74 a 3.63 por ciento entre la primera quincena de septiembre y la primera de octubre, debido a una reducción de la inflación no subyacente como a la estabilización que se observó en la subyacente.

Subrayó que en meses recientes la inflación general ha permanecido dentro del intervalo de variabilidad por siete quincenas consecutivas; sin embargo, otro mencionó que ese intervalo se observó en siete de nueve meses en lo que va del año, característica que únicamente se ha observado en cinco años distintos desde 2003.

Por otra parte, manifestaron que la inflación general ha podido permanecer cerca de su promedio histórico prepandémico gracias a los niveles bajos de la inflación no subyacente. En este sentido, un miembro aseveró que en los meses recientes la incidencia de este componente sobre la inflación general ha sido menor que a inicios de año.

Los miembros refirieron que la inflación subyacente ha mostrado una estabilización en sus últimas lecturas, ya que ésta se ubicó en 4.24 por ciento en la primera quincena de octubre. No obstante, la mayoría enfatizó el comportamiento favorable de las variaciones mensuales anualizadas ajustadas por estacionalidad de la inflación subyacente.

Un análisis realizado por el departamento de Estudios Económicos de Banamex refiere que el tono de las minutas es ‘paloma’; es decir, que en general el órgano monetario continuará procurando tener tasas de interés bajas.

Ante ello, la mayoría de los integrantes estimó que podría haber una nueva disminución en el costo del dinero al cierre de este año. “Vemos que una mayoría se muestra unificada en votar por una disminución adicional de 25 pb en la reunión de diciembre por mayoría”, sostiene el análisis.

Por último, la gobernadora de Banxico, Victoria Rodríguez, apuntó que “continuar con el ciclo de recortes permitirá transitar hacia niveles de tasas más acordes con la fase actual del proceso desinflacionario”, al externar que “se sigue valorando recortar la tasa.