Banxico recorta estimación del PIB para este año a 0.3% desde el 0.6% previo

La economía mexicana crecería un 0.3 por ciento anual en este 2025, así lo señaló Victoria Rodríguez Ceja, Gobernadora de Banco de México (Banxico). Dicha estimación resultó de un recorte, ya que hace tres meses la entidad previó un Producto Interno Bruto (PIB) de 0.6 por ciento.

“La contracción de la actividad económica en el tercer trimestre del año representó una debilidad de la economía mexicana mayor a la previamente anticipada”, señaló la Gobernadora.

Explicó que, dada la mayor información disponible, el intervalo para la variación esperada del PIB en este año se actualizó a uno de entre 0.1 y 0.5 por ciento.

Pese a esta situación, señaló que a lo largo del horizonte de pronóstico se contempla una moderada aceleración en el ritmo de expansión de la economía.

Bajo este contexto, indicó que el crecimiento para 2026 se mantiene sin cambio en 1.1 por ciento respecto de lo publicado el Informe anterior.

Añadió que el intervalo correspondiente a la variación del PIB en ese año se modifica a uno de entre 0.4 y 1.8 por ciento, mientras que para 2027, se consideró un pronóstico de crecimiento de entre 1.2 y 2.8 por ciento, con una estimación puntual de 2.0 por ciento.

Explicó que, en cuanto a los componentes de la demanda agregada, el consumo privado exhibiría una tendencia al alza, mientras que la inversión se mantendría débil cuando menos hasta el segundo semestre del 2026 ante la incertidumbre que prevalece en torno a la relación comercial con Estados Unidos y la próxima revisión del T-MEC.

“No obstante, las exportaciones seguirían presentando una trayectoria positiva, aunque moderada, en línea con el comportamiento previsto para la producción industrial en Estados Unidos”, aseguró.

