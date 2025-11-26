Bimbo refuerza su estrategia de inversión en tecnología alimentaria.

Grupo Bimbo realizó el primer Bimbo Ventures Day, un encuentro diseñado para detectar oportunidades de inversión y alianzas estratégicas con startups del sector alimentario y tecnológico.

Con ello, el grupo panificador busca acelerar su penetración en el ecosistema emprendedor mediante vehículos que le permitan integrar soluciones de alto impacto a su operación global.

El evento, forma parte del trabajo de Bimbo Ventures, plataforma que concentra la relación con emprendimientos de base tecnológica.

De acuerdo con Pablo Sánchez Servitje, director de Bimbo Ventures, la empresa ha intensificado su análisis y captación de proyectos con potencial de escalabilidad. “Hemos evaluado más de dos mil startups, recibido más de mil cien aplicaciones a nuestros programas de innovación e invertido en decenas de emprendimientos”, afirmó.

Con ello, explicó la compañía en un comunicado de prensa, dichas inversiones buscan optimizar costos operativos, fortalecer la eficiencia en la cadena de suministro y avanzar hacia modelos productivos más sostenibles.

El programa incluyó discusiones sobre tendencias del consumidor, automatización, inteligencia artificial y tecnologías emergentes que están reconfigurando los márgenes y los modelos de negocio en la industria alimentaria.

Asimismo, la compañía destacó que estos desarrollos serán determinantes para mantener competitividad en mercados con creciente presión en costos, demanda por ingredientes más naturales y exigencias regulatorias más estrictas.

Entre las startups con las que ya colabora Bimbo Ventures se encuentran Oobli, especializada en proteínas dulces que reducen dependencia de edulcorantes tradicionales; Dexterity, enfocada en robótica avanzada para automatización de procesos; Soskende, que desarrolla snacks con perfiles nutricionales diferenciados; y Nixtla, firma experta en modelos de inteligencia artificial para optimización operativa. Estas alianzas permiten a la panificadora incorporar tecnologías sin asumir completamente el costo de desarrollo interno y acelerar su adopción a escala global.

Con el Bimbo Ventures Day, Grupo Bimbo envió una señal al mercado: la innovación tecnológica será un eje central de su estrategia de crecimiento y eficiencia en los próximos años, con un enfoque directo en inversiones que fortalezcan su ventaja competitiva y su capacidad de adaptación en un entorno cada vez más dinámico.

