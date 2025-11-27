Certidumbre e inversión, fundamentales para el crecimiento económico: ABM

Si se desea que la economía mexicana tenga un mayor crecimiento del que se tendrá este año, la certidumbre institucional es fundamental para que se reactiven las inversiones, indicó Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM).

“La banca pide que las reglas del juego estén establecidas, estén claras, estén firmes, que podamos conocer bien el marco donde operamos y con esta certidumbre poder crecer”, añadió.

Romano Mussali destacó que desde la ABM se ve con “muy buenos ojos” que el Gobierno de México tenga la intención de no cambiar las reglas del juego y de dar certidumbre “para que nosotros podamos seguir avanzando y contribuir al desarrollo del país”.

Emilio Romano Mussali, presidente de la Asociación de Bancos de México, en conferencia de prensa. ı Foto: Cuartoscuro

El representante de los banqueros sostuvo que a pesar de la desaceleración económica por la que atraviesa México, de cara al futuro, la “visión de la economía en el mediano y largo plazo es positiva”; además, si la revisión del Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) resulta óptima también se le podrá “seguir dando certidumbre a la inversión”.

Ayer, Édgar Amador Zamora, secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), presentó la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 (PNIF) y señaló que la población aún desconfía del sistema financiero mexicano por lo que se necesita derribar esa barrera.

Al respecto, el presidente de la ABM dijo que la banca es “muy sólida” y que los niveles de capitalización y liquidez son “históricos”, y “está creciendo el crédito como proporción del Producto Interno Bruto (PIB) al nivel de 36 por ciento, el más alto en los últimos 30 años”, aunque aún se debe trabajar más, especialmente, en el contexto del Plan México, “para que la banca siga siendo una fuente de seguridad, de estabilidad y de financiamiento de los sueños de los mexicanos”.

Edgar Amador Zamora, secretario de Hacienda, presentó el plan de Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030. ı Foto: Cuartoscuro

