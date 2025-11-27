Inversión no cae por incertidumbre comercial; sino por institucional: BBVA

La caída en la inversión no es resultado de la incertidumbre comercial ocasionada por la política arancelaria de Estados Unidos, sino por los cambios institucionales que se han realizado en los últimos años como lo fue la reforma al Poder Judicial de la Federación (PJF), señaló BBVA México.

“Esa incertidumbre sobre todo se explica por los cambios institucionales que tiene México. La reforma judicial, el resultado de las elecciones judiciales, los cambios a la ley de amparo, después el que se discuta la posibilidad de modificar el concepto de cosa juzgada y que se puedan revisar casos que ya se habían cerrado, todo eso incide en la inversión” agregó Carlos Serrano, economista jefe de la institución bancaria.

Resaltó que la incertidumbre comercial no es la principal causa de que caigan las inversiones, sino que la contracción se suscitó desde que se “empezaron a perfilar estos cambios institucionales, y el resultado es que sí tenemos datos entre enero y agosto, la inversión ha caído 6.8 por ciento”.

Si las inversiones están detenidas o en pausa es porque a las personas les preocupa cuál es el resultado y la aplicación de la reforma judicial, “nos lo dicen, especialmente, los consejeros regionales que son los que invierten mucho en sus estados”, añadió Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.

Quien sostuvo que hasta que no se tenga claridad de cómo serán las sentencias, los inversionistas han preferido esperar, “lo que estamos viendo es un cambio de reglas, en tanto no vean cómo van a operar esas nuevas reglas, es que están decidiendo pausar”, apuntó que, también la pausa de inversiones tiene relación ante el desconocimiento de cuáles serán los lineamientos en materia de regulación para ciertas industrias.

Por su parte, Jaime José Serra Puche, presidente del Consejo de Administración de BBVA México, destacó que “la incertidumbre mata la inversión”, y en ese sentido, se deben empezar a tomar decisiones que sean correctas y que brinden certidumbre, sólo de esa manera se podrá empezar a ver el repunte en las inversiones.

Asimismo, Serrano coincidió en que México debe encontrar “urgentemente” la forma de reducir la incertidumbre y que las inversiones repunten o de lo contrario, “vamos a estar con tasas de crecimiento muy bajas”.

