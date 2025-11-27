Se aceleran las exportaciones en 14.2% en octubre e impulsan nuevo superávit

Durante octubre, las exportaciones mexicanas al extranjero registraron un monto total de 66 mil 132.6 millones de dólares, lo que significó un incremento de 14.2 por ciento a tasa anual y de 17 por ciento en su comparación con septiembre de este año, con este impulso, la balanza comercial del país registró un superávit comercial de 606 millones de dólares.

De acuerdo con la información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), este repunte de las exportaciones se explicó por un avance de 16.3 por ciento de las no petroleras; mientras que las petroleras registraron una contracción de 29.8 por ciento.

Al interior de las no petroleras las manufactureras y las extractivas registraron incrementos de 17.4 por ciento y 18.6 por ciento, respectivamente, pero las agropecuarias mostraron una disminución de 19.5 por ciento, indicó la Balanza comercial de mercancías, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

A pesar de que las exportaciones manufactureras tuvieron un aumento de 17.4 por ciento, debido al aumento de 34.8 por ciento del resto de colocaciones; las automotrices continuaron con pérdidas al sufrir una contracción de 14 por ciento.

“Al interior de las exportaciones no petroleras, las dirigidas a Estados Unidos crecieron 17.1 por ciento a tasa anual y las canalizadas al resto del mundo, 12.3 por ciento”, añadió el instituto de estadística.

Asimismo, las importaciones totales ascendieron a 65 mil 526.5 millones de dólares y también tuvieron un incremento de 12.8 por ciento impulsadas por un aumento en las no petroleras con 13.9 por ciento; bienes de consumo, 10.7 por ciento; bienes intermedios, 15.7 por ciento; aunque en bienes de capital hubo una reducción de 7.4 por ciento y las petroleras cayeron 2.9 por ciento.

En ese contexto, se registró un superávit comercial de 606 millones de dólares, “dicho saldo se compara con el déficit de 2 mil 400 millones de dólares en septiembre. La ampliación del saldo comercial, entre septiembre y octubre, se originó de un aumento en el saldo de la balanza de productos no petroleros y de un menor déficit de la balanza de productos petroleros”, refirió el Inegi.

Respecto al acumulado de los primeros 10 meses del año, el valor total de las exportaciones fue de 547 mil 774.5 millones de dólares, es decir, un incremento de 6.6 por ciento por un aumento de las petroleras de 8.2 por ciento, pero las petroleras cayeron 24.3 por ciento.

De acuerdo con la información oportuna de comercio exterior, en octubre 2025, se registró un superávit comercial de 606 millones de dólares (mdd).



▪️66,133 mdd #exportaciones

▪️65,526 mdd #importaciones



📄 Consulta el boletín de indicador: https://t.co/TjBqKo2c37



📊 Explora… pic.twitter.com/3dVTRvrx0l — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 27, 2025

