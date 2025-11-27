Sólo 35% de empresas ve confianza para invertir

La inversión en México atraviesa un momento delicado: apenas 35.2 por ciento del sector privado considera que es un buen momento para invertir en el país, el nivel más bajo registrado por la Encuesta de Expectativas Empresariales del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa, (IPADE) en dos años. El levantamiento, aplicado a mil 477 directivos, fue presentado por José Carlos Rodríguez Pueblita, profesor del área de economía, y Alberto Ibarra Garza, profesor de análisis y decisiones.

Ambos coincidieron en que la caída es parte de una tendencia sostenida y no un hecho aislado. “Lo que vemos en el segundo semestre de 2025 es que se vuelve a desplomar; es el punto más bajo desde que iniciamos la medición”, afirmó Rodríguez.

El Dato: Expertos del IPADE señalaron que cada que inicia un año hay optimismo, pero que éste se disipa cuando avanza el tiempo.

La lectura, añadió, confirma que el deterioro no es un sobresalto coyuntural, sino el capítulo más reciente de una narrativa que semestre a semestre se vuelve más compleja.

De acuerdo con Rodríguez, el cambio obedece a un reacomodo profundo en las preocupaciones del sector privado. La incertidumbre jurídica, que venía creciendo desde mediados de 2024, aumentó siete puntos porcentuales, hasta empatar a la incertidumbre económica como principal foco de inquietud.

“Incertidumbre económica e incertidumbre jurídica empatan como las dos grandes preocupaciones de los egresados”, señaló.

A ello se sumó la inseguridad, que permanece como un elemento fijo en la agenda empresarial. “El único elemento permanente en nuestras encuestas es la inseguridad”, subrayó Ibarra al presentar los hallazgos del reporte.

Esta constancia, dijo, se ha mantenido sin importar si en el país hay elecciones, presiones inflacionarias, conflictos internacionales o ciclos de recuperación o estancamiento.

La lectura también se reflejó por regiones. Rodríguez explicó que la percepción positiva para invertir se desplomó en el centro-sur, donde pasó de 39.2 a 32.9 por ciento. En occidente, cayó de 44.6 a 38.2 por ciento. El noroeste, el Bajío y el sureste replican esa misma tendencia descendente.

“En los tres lugares hay un aumento importante en la respuesta de ‘no es un buen momento para invertir’”, puntualizó.

Ibarra agregó que el comportamiento confirma un patrón visible desde hace dos años, el que a inicios de año se empieza optimismo y para el cierre desacelera ese mismo.

Al inicio de 2025, 77 por ciento de los encuestados esperaba un crecimiento de ventas; para el cierre del semestre, la cifra cayó a 66 por ciento. En contraste, uno de cada tres anticipó ya una disminución en sus ingresos.

“Ante la incertidumbre, es muy normal que las empresas decidan poner freno de mano y esperar a ver cómo avanzan las cosas”, afirmó Ibarra, quien recordó que el apetito de inversión alcanzó 55 por ciento a inicios de 2024, impulsado por expectativas positivas en torno al nearshoring.

En la parte doméstica, dos temas concentran la inquietud del empresariado: la Reforma Judicial, identificada como un foco negativo, y la falta de claridad en las políticas de combate al crimen organizado.

Sobre ambos puntos, Ibarra refirió que prevalece la duda sobre si generarán “una repercusión o un final feliz”.

