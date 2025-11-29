Activan alerta por incidente aéreo

La Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) informó que con relación al incidente registrado el 30 de octubre de 2025 en el que una aeronave Airbus A320-200 de la empresa JetBlue experimentó una pérdida de control en vuelo, este 28 de noviembre la Agencia de la Unión Europea para la Seguridad Aérea (EASA, por sus siglas en inglés) emitió la Directiva de Emergencia de Aeronavegabilidad AD No. 2025-0268-E.

A través de un comunicado dirigido a la comunidad aérea internacional, la EASA señala que se debe revisar el software de las computadoras de los controles de vuelo (FCC) en las aeronaves de la familia Airbus A319, A320 y A321.

Esta directiva de seguridad afectará de manera preliminar a alrededor de 6 mil aeronaves a nivel mundial, incluida la flota de aeronaves Airbus que opera actualmente en México.

Ante este llamado, la AFAC llevará a cabo la verificación técnica de las aeronaves Airbus que operan las aerolíneas Volaris y Viva Aerobus a fin de garantizar las condiciones máximas de seguridad operativa.

Actualmente, las aerolíneas trabajan en la logística para implementar la directiva de seguridad y afectar lo menos posible a sus usuarios, ante la posibilidad de que exista cancelación de vuelos.

En comunicado, la autoridad reiteró su compromiso de vigilar que el transporte aéreo en México ofrezca servicios de manera continua, segura y en beneficio de la población.