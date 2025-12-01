Avanza rehabilitación de 68 puentes en Guerrero afectados por huracanes, informa SICT

Las obras de rehabilitación de puentes, con una inversión de mil 880 mdp, mejoran la conectividad carretera en el estado de Guerrero.

La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) del Gobierno de México, rehabilita y moderniza 68 puentes en el estado de Guerrero, en beneficio de sus habitantes y del desarrollo social y productivo de la región.

Las obras permitirán cruces más seguros y confiables, impulsarán la economía local, reducirán los tiempos de traslado y reforzarán la conexión carretera en el estado.

Un total de 45 puentes nuevos son construidos por la SICT en Guerrero como parte del Programa Carretero de la entidad. ı Foto: SICT

La reconstrucción de puentes garantiza mejores condiciones de movilidad y seguridad para las comunidades afectadas por los huracanes John y Otis. ı Foto: SICT

A través del Programa Carretero de Guerrero, que este año cuenta con una inversión de mil 880 millones de pesos, la SICT da intervención a los puentes federales y estatales, que en conjunto suman 4.6 kilómetros.

Tras la afectación causada por los huracanes John y Otis, la dependencia federal lleva a cabo obras de reconstrucción, ampliación, modernización y en algunos casos, construcción nueva.

Los trabajos se encuentran en diferentes etapas:

21 puentes con un total de 1.4 km de longitud están en reparación con un avance general estimado de 97 por ciento ; 17 de estos ya están concluidos .

En dos más, con 0.2 km de longitud, se lleva a cabo la ampliación de claros, con un adelanto de 38 por ciento .

Además, se construyen 45 puentes nuevos con una extensión de 3 km, de los cuales cuatro ya fueron concluidos; el desarrollo de estas obras es superior al 61 por ciento.

Personal de la SICT supervisa la reconstrucción de uno de los 68 puentes federales y estatales intervenidos en Guerrero. ı Foto: SICT

De los 68 puentes programados en Guerrero, cinco son federales con una inversión de más de 317 millones de pesos y longitud total de 438.2 metros:

Puente Omitlán

Puente La Olla

Puente Acahuizotla

Puente Tlapaneco I

Puente Ing. Alfredo Mendizábal

En cuanto a los puentes estatales, la SICT realizó trabajos en 13, en las regiones Centro, la Montaña, Tierra Caliente, Costa Chica y la Sierra. La inversión fue de 93.74 millones de pesos en beneficio de más de 936 mil habitantes:

Las obras de rehabilitación de puentes, con una inversión de mil 880 mdp, mejoran la conectividad carretera en el estado de Guerrero. ı Foto: SICT

Puente Palma Sola, Secundaria, Colotlipa, Oztoncingo, Colonia Progreso, Muro del Colegio Militar, Palmas 1, Amuco, Platanares, Tamarindo, Potrero 1, Potrero 2, y Amojileca.

Con estas obras de infraestructura, la SICT garantiza mejores condiciones de movilidad, seguridad y bienestar para los habitantes de Guerrero y reafirma su compromiso con el desarrollo de esta entidad.

am