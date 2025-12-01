Reporta Inegi baja anual

Caen 5.1% las remesas a México en los primeros diez meses de 2025, según el Inegi

Las remesas hacia México cayeron 5.1% entre enero y octubre de 2025, debido a un menor número de envíos, según datos del Inegi

Remesas enviadas a México disminuyeron 5.1% en los primeros 10 meses del año.
Remesas enviadas a México disminuyeron 5.1% en los primeros 10 meses del año. Foto: La Razón (con material de Dominio Público)
Cuahutli R. Badillo

En los primeros diez meses del año, los ingresos por remesas se ubicaron en 51 mil 344 millones de dólares, una caída de 5.1% frente al mismo periodo de 2024, cuando el país recibió 54 mil 090 millones, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La contracción obedeció principalmente a un menor número de envíos: este año ingresaron 130 mil 072 remesas, frente a las 137 mil 133 de un año antes, una reducción de 7 mil 061 operaciones. Además, el monto promedio por envío aumentó ligeramente, al pasar de 394 a 395 dólares.

El 99.1% de los ingresos por remesas entre enero y octubre de 2025 se realizó mediante transferencias electrónicas, que sumaron 50 mil 883 millones de dólares. Las remesas enviadas en efectivo y especie y las money orders representaron 0.7% y 0.2%, respectivamente, con niveles de 350 y 111 millones de dólares
Inegi, en un informe

En octubre, el flujo de remesas alcanzó 5 mil 635 millones de dólares, una baja de 1.7% anual. No obstante, en comparación mensual mostraron un repunte de 8.0%, ya que en septiembre se recibieron 5 mil 217 millones.

A su vez, las remesas enviadas al exterior por residentes en México disminuyeron 8.0% anual durante octubre, debido a una caída de 12.7% en el número de transferencias, pese a un incremento de 5.4% en el monto promedio.

