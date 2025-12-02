México fabrica 4 de cada 10 productos pirata

El 44 por ciento de los productos pirata que se comercializan son hechos en México o producidos en el territorio nacional, lo cual refleja cómo este fenómeno ya cuenta con un comportamiento con lógica empresarial y hasta logística compleja como las empresas que operan en el país.

De acuerdo con el 7.° Sondeo de Piratería realizado por AmCham, Clarke Modet y Lexia, la piratería en México es alimentada tanto por cadenas globales como por capacidades locales, lo que complica la trazabilidad y exige respuestas diferenciadas.

El Dato: México es susceptible a los aranceles que impuso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, bajo la sección 232 de Seguridad Nacional y a los conocidos como IEEPA.

En este sentido, el documento explica que el 67 por ciento de los productos piratas son importados, el 44 por ciento son de producción nacional y el 26 por ciento ensamblados localmente con insumos importados.

TE RECOMENDAMOS: Piden impulsar formalidad Incertidumbre frena el empleo formal

“Lo que nosotros estamos viendo desde el lado de las empresas, es que este fenómeno de la piratería ya tiene un comportamiento con lógica empresarial. O sea, realmente ya no es algo aislado. Están utilizando las mismas palancas que utilizamos las empresas para crecer que es la globalización, la tecnología, la logística complicada también la piratería lo está aprovechando”, señaló Lorena Rodríguez, regional managing director de Clarke Modet.

Al respecto, el presidente de AmCham México, Carlos García, destacó que, las “marcas, autoridades y ciudadanos enfrentan un gran reto, pues no solamente se trata de combatir el ilícito, sino también la percepción de que consumir piratería no es un delito grave”.

En este mismo sentido, Guido Lara, CEO de Lexia, resaltó que “la piratería en México hace tiempo dejó de ser un problema aislado, ya que hoy en día opera como un sistema paralelo”. Se trata de un fenómeno transversal con orígenes diversos que dificultan su trazabilidad y que, además, no ha sido medido en toda su dimensión, declaró.

DESCARTAN ARANCEL CERO. Por otra parte, el organismo sostuvo que tras la coordinación que han tenido los gobiernos mexicano y estadounidense, y el buen entendimiento entre mandatarios, en el próximo año podría haber una reducción de aranceles para México, pero se descarta que sea un arancel cero.

“Todo indica y todo nos llevaría a pensar que sí podría haber una reducción de aranceles. Habría que ver específicamente en dónde, cuánto, cómo, pero sí dejarles el mensaje que no creo que estemos entrando a un mundo de nuevo de cero aranceles. Sí veo una reducción, no una eliminación completa”, indicó Pedro Casas, vicepresidente y CEO de AmCham.

Sostuvo que desde la organización se ha impulsado que se reduzcan las tarifas, porque no hay una lógica económica que beneficie a Estados Unidos si a México se le imponen aranceles y menos si se desea competir contra China y otros países.

“No podemos pensar en una región más integrada, colaborativa en donde México, además, se convierta en un facilitador para que Estados Unidos pueda reindustrializarse, competir contra China y otros países, teniendo aranceles en contra de México”, agregó.

El directivo añadió que también se debe recordar que los gravámenes que están sustentados en la Sección 232 (Seguridad Nacional) y por la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) tienen “un toque político” y en ese sentido, México debe “saber balancear las negociaciones políticas en los frentes que más le pegan al electorado de Donald Trump que son migración y fentanilo”. Pero sí destacó que el Gobierno de México ha colaborado con el de Estados Unidos y “han dado muy buenos resultados”.

Comprometidos ı Foto: Especial