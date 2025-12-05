IP refrenda confianza en México con 38 proyectos

De acuerdo con Emilio Romano Musa li, presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM) la actual administración es más predecible y es ese sentido más congruente con la inversión





Piden simplificar trámites — El bajo crecimiento previsto para la economía mexicana y la urgencia de la inversión convocaron a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al Consejo Mexicano de Negocios (CMN) en una reunión en la que la iniciativa privada refrendó su confianza en la administración con la promesa de apostar por el país con 38 proyectos de inversión que pueden ser susceptibles.

En la reunión, en la que se dieron cita empresarios como Claudio X. González Laporte, Carlos Slim Domit, Antonio del Valle Ruiz, Antonio del Valle Perochena, Blanca Treviño, Pita de la Vega, entre otros, el sector empresarial externó que hay avances en este Gobierno en materia de seguridad y de infraestructura, pero reconoció que en los mismos rubros existen retos.

56 empresarios conforman el Consejo Mexicano de Negocios

Los empresarios que conforman el CMN también urgieron al Gobierno federal acelerar los avances en la simplificación de trámites y atender los temas de seguridad, con la finalidad de incrementar la inversión pública y privada, tal como se ha solicitado desde Palacio Nacional.

En este sentido, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora de Consejo Asesor de Desarrollo Económico Regional y Relocalización (CADERR), refirió al término de la reunión, que las grandes empresas del país presentaron 38 proyectos de inversión en infraestructura, con la intención de que para 2026 las inversiones alcancen el 25 por ciento como proporción del Producto Interno Bruto (PIB).

“La idea es que el año que entra se llegue a que el 25 por ciento del PIB esté en inversión y los necesitamos a todos y todas para lograrlo… Al finalizar el año, finalicemos con acuerdos de empezar juntos, fuertes y de ir hacia el mismo lado que es invertir más”, indicó Sierra Gómez

Previamente, Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly Clark, afirmó que lo tratado en la reunión se relacionó principalmente con el crecimiento económico y aseguró que Sheinbaum Pardo mostró mucha calidad de respuesta y ganas de generar el desarrollo necesario para el país.

“Crecimiento, crecimiento, crecimiento. ¿Cómo generar crecimiento? ¿Cómo generar la certidumbre y el entusiasmo para tener crecimiento que necesitamos en nuestro país para verdaderamente beneficiar a todos? Hay varios puntos que se trataron y se va a actuar sobre ellos. Vimos a la Presidenta con mucha calidad de respuesta y ganas de verdaderamente lograr un crecimiento incluyente con beneficios para todos”.

Por su parte, Agustín Coppel Luken, presidente del Consejo de Administración de Grupo Coppel, sostuvo que se abordó que hay una preocupación por la tendencia de bajo crecimiento que ha mostrado la economía mexicana y se busca cambiar esa situación.

Destacó que los empresarios reconocieron los avances en seguridad que ha emprendido el Gobierno, “pero se tiene que profundizar más en los temas de seguridad que afectan como el de transporte, de extorsión y de los estados de la República que tienen problemas más graves, más profundos, que están atendiéndolo”.

PREVIO A WASHINGTON. A su arribo al Museo Kaluz, poco después de las 14:20 hrs., la Jefa del Ejecutivo aseguró que en la reunión que sostendrá en Washington con su homólogo, Donald Trump, le dirá al mandatario ¡Viva México!.

Esto luego de que diera a conocer algunos detalles en su conferencia matutina de este jueves, en donde reveló que se reunirá con Trump y con el primer ministro de Canadá, Mark Carney, en donde sostendrá el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.

Moisés Kalach Mizrahi, presidente de Grupo Kaltex México, destacó la apertura de la mandataria, aunque sí sostuvo que se le solicitó que se acabara con la impunidad.

Cierran filas ı Foto: Especial

