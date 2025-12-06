CDMX lideró aportaciones en 2024

Generan sólo 11 entidades 66.7% del PIB 2024

El año anterior, el PIB nacional registró variación anual de 1.4 por ciento en términos reales

Banorte ve recuperación económica de México; mantiene pronóstico del PIB en 2.1%
Banorte ve recuperación económica de México; mantiene pronóstico del PIB en 2.1% Foto: Archivo Cuartoscuro
Por:
Víctor Valencia

El año anterior, el Producto Interno Bruto (PIB) nacional a precios de mercado fue de 33,506,847 millones de pesos corrientes, incluyendo Impuestos Sobre los Productos Netos (ISPN), cantidad integrada principalmente por 11 estados del país, Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Puebla y Sonora, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En su desglose por entidad federativa, el Inegi da cuenta que la Ciudad de México fue la entidad que más al PIB durante 2024, con 15 por ciento, seguido por Nuevo León, con 9.1 por ciento; Jalisco, 7.5 por ciento; Guanajuato, 4.5 por ciento; Veracruz, 4.3 por ciento; Baja California, 3.9 por ciento; Chihuahua, 3.8 por ciento; Coahuila, 3.7 por ciento; Puebla, 3.5 por ciento, y Sonora, 3.3 por ciento.

  • El Tip: En algunos estados, la minería petrolera incide significativamente en el Valor Agregado Bruto, como Nuevo León, que le significó 11.1% del PIB, y Edomex, con 8.3%.

En contraparte, los estados que menor aportación tuvieron al PIB en 2024 fueron Zacatecas, con 1.0 por ciento; Baja California Sur con 0.8 por ciento; Nayarit, 0.7 por ciento; Colima y Tlaxcala, ambas con 0.6 por ciento respectivamente.

TE RECOMENDAMOS:
Mujeres comprando en el centro de la CDMX, durante el anterior Buen Fin.
Ven deterioro en su economía

Baja 1.6 puntos confianza del consumidor

El año anterior, el PIB nacional registró variación anual de 1.4 por ciento en términos reales

en relación con 2023. En este periodo, 22 entidades incrementaron su PIB, nueve lo disminuyeron y Baja California obtuvo una variación de 0.0 por ciento, informó el Inegi.

  • 1.3 Por ciento al alza fue la variación anual del Valor Agregado Bruto

En datos individuales, las entidades federativas que mostraron mayor crecimiento fueron Oaxaca, con una tasa de 5.4 por ciento; Zacatecas, con 4.9 por ciento; Durango, 4.7 por ciento; Guanajuato, con 4.0 por ciento; y Yucatán, con 3.9 por ciento.

En la variación porcentual opuesta, los estados que mostraron decrecimiento en la comparativa entre el año 2024 con 2023 en cuanto a la generación de PIB a escala nacional están Quintana Roo con -3.9 por ciento; Aguascalientes, -1.9 por ciento, y Nayarit, -1.4 por ciento.

PIB por entidad federativa
PIB por entidad federativa ı Foto: Especial
TE RECOMENDAMOS:
Estas son las mejores tarjetas para comprar en La Nocturna 2025 de Liverpool.
¡Aprovéchala al máximo!

¿Qué tarjetas dan mejores descuentos en la Venta Nocturna de Liverpool 2025?