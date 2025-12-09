¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica y hasta cuándo se tiene que presentar?

Este lunes el SAT emitió un comunicado en el que informa qué es la transmisión de la Manifestación de Valor Electrónica a través de la Ventanilla única de Comercio exterior, o bajo el esquema tradicional.

La Manifestación de Valor Electrónica (MVE) puede ser presentada a través de la Ventanilla única de Comercio exterior (VUCEM) del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

De acuerdo con el SAT, esta medida tiene la finalidad de hacer que las empresas que se dedican al comercio exterior cumplan con esta disposición para declarar el valor real de las mercancías que importan al país.

Importación de mercancías ı Foto: Especial

¿Qué es la Manifestación de Valor Electrónica?

La MVE es un documento digital en el que las empresas deben declarar el valor real de la mercancía que está ingresando al país, con la finalidad de tener una regulación de los impuestos de importación y las contribuciones necesarias.

Con esta medida, el SAT puede contar con un mayor control ante subvaluaciones o fraudes aduaneros, ya que esta información permite que las autoridades fiscales puedan detectar operaciones sospechosas.

La MVE es parte de la modernización, transparencia y acompañamiento permanente del SAT hacia el sector empresarial, y esta se establece para poder cumplir con las regulaciones de comercio exterior.

Manifestación de Valor Electrónica ı Foto: Captura de pantalla

¿Hasta cuándo se tiene que presentar la Manifestación de Valor Electrónica?

De acuerdo con el comunicado del SAT, la MVE está prevista para este martes 9 de diciembre, por lo que las personas que introduzcan mercancías al territorio nacional deben cumplir con esta oblicación.

La MVE puede ser presentada hasta el 31 de marzo del 2026, ya que esta será exigible a partir del 1 de abril del 2026, por lo que las empresas deben proporcionar la manifestación de valor mediante la MVE a través de la VUCEM, o bajo el esquema tradicional.

“Además, para las empresas que se encuentran listas para el esquema electrónico, la información contenida en la manifestación de valor se podrá modificar de manera espontánea sin que los usuarios de comercio exterior incurran en sanciones económicas.” precisa el SAT en su comunicado.

Con la MVE, el SAT podrá contar con información más detallada respecto a las declaraciones de las importaciones al país, por lo que se podrá fortaleces la fiscalización del comercio exterior.

Comunicado del SAT sobre la Manifestación de Valor Electrónica ı Foto: X: @SATMX

