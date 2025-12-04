Estas son las personas a las que el SAT les bloqueará las cuentas bancarias

El SAT cuenta con la capacidad de bloquear o inmovilizar las cuentas bancarias de los usuarios, por lo que se recomienta tomar en cuenta los siguientes puntos para evitar un bloqueo de cuenta durante diciembre.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) tiene la autoridad de pedir a los bancos de las y los usuarios que realicen un bloqueo de las cuentas bancarias, sin importar la institución financiera de la que se trate.

El SAT bloquea las cuentas bancarias cuando detecta operaciones que no son comunes, ya que este realiza revisiones fiscales, por lo que estas inmovilizaciones no se dan solamente durante diciembre, sino a lo largo del año.

Bloqueo de cuentas bancarias ı Foto: Especial

¿Por qué el SAT bloquea cuentas bancarias?

De acuerdo con la dependencia, esta inmoviliza las cuentas bancarias cuando existen adeudos fiscales, por lo que este realiza un bloqueo de depósitos bancarios, por lo que los usuarios no pueden disponer de los recursos en sus cuentas bancarias.

El SAT podría bloquear las cuentas bancarias en caso de no interponer un medio de defensa, en caso de que el medio de defensa interpuesto ha concluido a favor del SAT, y en caso de que el adeudo fiscal no esté garantizado o se encuentre garantizado de forma insuficiente.

Cuando se tiene adeudos fiscales a los cuáles no se les interpuso un medio de defensa o la resolución definitiva fue a favor del SAT, por lo que solicitan a la institución bancaria la inmovilización de la cuenta y la transferencia de los recursos que cubran el monto de dichos adeudos.

Bloqueo de cuentas bancarias ı Foto: Especial

Los adeudos fiscales pueden ser recargos, multas, y gastos de ejecución, y estos también pueden ser motivo de inmovilización de cuenta cuanto están sujetos a algún medio de defensa y existe la obligación de garantizarlos.

Estas inmovilizaciones se llevan a cabo cuando la persona no ha ofrecido alguna garantía para pagar los adeudos, y cuando se va a realizar un bloqueo de cuenta, la institución notifica al usuario.

La notificación de una inmovilización de cuenta bancaria puede realizarse mediante el buzón tributario o de manera personal, esto cuando el SAT cuenta con el correo o dirección fiscal del contribuyente.

En caso de no contar con un medio de comunicación, esta notificación también puede realizarse por medio de estrados, y para evitar inmovilizaciones, se deben realizar los pagos de los adeudos fiscales que sean notificados.

En caso de no conocer el motivo por el cuál el SAT imovilizó una cuenta bancaria se puede acudir a las oficinas más cercanas para pedir información sobre la causa del bloqueo de la cuenta bancaria.