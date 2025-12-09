Valor de la producción de constructoras baja 1.0%

En 2024, el valor de la producción de las empresas constructoras registró una contracción de 1.0 por ciento a tasa anual, la caída fue originada por la disminución de 7.6 por ciento en la construcción de obras de ingeniería civil, y por un incremento de edificación de 5.2 por ciento, así como de trabajos especializados, con 6.7 por ciento, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La reducción en el valor de producción pasó de 705 mil 835 millones de pesos en 2023 a 698 mil 561 millones de pesos en 2024, es decir, una diferencia de 7 mil 274 millones de pesos.

14.3% crecieron las remuneraciones pagadas en 2024

Para el caso de los subsectores de edificación se pasó de 279 mil 564 millones de pesos a 294 mil 183 millones de dólares, un incremento de 14 mil 619 millones de pesos; en trabajos especializados para la construcción, en 2023 se ubicó en 73 mil 895 millones de dólares y para 2024 subió a 78 mil 879 millones de dólares.

El subsector que sí registró una disminución en el valor de producción fue construcción de obras de ingeniería civil, ya que, en 2023 era de 352 mil 376 millones de pesos y para el año pasado perdió 26 mil 877 millones de pesos para ubicarse en 325 mil 499 millones de pesos.

A pesar de la caída en el valor de producción, el personal ocupado en la industria de la construcción sí aumentó 2.1 por ciento; también las horas trabajadas se incrementaron 0.9 por ciento y las remuneraciones 14.3 por ciento en la comparación de 2023 versus 2024.

El personal ocupado se ubicó en 574 mil personas en 2023, un año después se incrementó a 586 mil personas trabajadoras, es decir, un incremento de 12 mil trabajadores.

“En 2024, las mujeres participaron con 16.6 por ciento del personal ocupado total del sector Construcción, mientras que los hombres lo hicieron con 83.4 por ciento”, añadió el Inegi.

Asimismo, el personal ocupado de hombres registró un incremento de 4 mil 412 personas, de 2023 a 2024, el aumento se reflejó en construcción de obras de ingeniería civil y en trabajos especializados; mientras que en el de mujeres fue de 7 mil 383 personas, en los mismos subsectores.

Respecto a las remuneraciones que percibió el personal ocupado en el sector de la construcción aumentaron de 112 mil millones de pesos a 128 mil millones de pesos, es decir, un alza de 16 mil millones de pesos de 2023 a 2024.

“La participación que tuvieron mujeres y hombres en las remuneraciones totales pagadas al personal ocupado dependiente de las empresas constructoras en 2024 fue de 17.4 y 82.6 por ciento, respectivamente”, señaló el instituto

de estadística.

Las remuneraciones pagadas a los hombres pasaron de 94 mil 625 millones de pesos a 105 mil 497 millones de pesos, de 2023 a 2024; en los subsectores donde se notó un incremento fue en construcción de obras de ingeniería civil, pues pasaron de 42 mil 381 millones de pesos a 51 mil 679 millones de pesos y en trabajos especializados para la construcción de 14 mil 474 millones de pesos a 16 mil 683 millones de pesos, respectivamente.

En el caso de las mujeres, el aumento en el sector de la construcción fue de 17 mil 067 millones de pesos en 2023 a 22 mil millones de pesos en el año pasado; los subsectores que registraron incrementos fueron edificación, ya que transitó de 6 mil 671 millones de pesos a 7 mil 767 millones de pesos; construcción de obras de ingeniería civil, de 7 mil 628 millones de pesos a 11 mil 048 millones de pesos y en trabajos especializados para la construcción, de 2 mil 768 millones de pesos a 3 mil 383 millones de pesos.