¿Se podrán hacer transferencias bancarias este 12 de diciembre? Esto es lo que sí funcionará

Este viernes 12 de diciembre de 2025, los bancos en México suspenderán atención en sucursales, pero los usuarios ¿aún podrán realizar trámites desde sus bancas móviles?.

Según la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), el 12 de diciembre es día inhábil para las entidades financieras, en conmemoración del Día del Empleado Bancario.

Aunque la fecha coincide con la Día de la Virgen de Guadalupe, una festividad ampliamente celebrada en el país, el cierre del sistema bancario responde exclusivamente a la disposición oficial del sector financiero.

¿Qué significa esto para las transferencias y la banca electrónica?

Aunque las sucursales físicas estarán cerradas, no se detienen las operaciones digitales. Durante este día los clientes podrán:

Usar la banca por internet y las aplicaciones móviles para hacer transferencias propias o interbancarias ( SPEI ).

Realizar consultas de saldo, pagos de servicios, movimientos de tarjetas, entre otros trámites digitales.

Hacer retiros, depósitos o consultas en cajeros automáticos y en corresponsales bancarios (como tiendas de conveniencia o supermercados), cuando estén disponibles.

Por lo tanto, sí se podrán hacer transferencias bancarias, siempre que se usen los canales digitales o cajeros/corresponsales, las operaciones en ventanilla quedarán suspendidas.

¿Qué trámites podrían retrasarse?

Por otro lado, los trámites que no serán posible realizar pues requieran de presencia física al acudir a la sucursal, son:

Depósitos o retiros en ventanilla.

Apertura de nuevas cuentas

Solicitudes de crédito

Cambios de titularidad

Trámites que exijan firma física

Atención presencial personalizada a empresas o clientes corporativos.

Por ello, la recomendación oficial es anticipar estas gestiones si las necesitas antes del 12 de diciembre.

