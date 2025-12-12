Registran ahorros de energía por 760 mdp

Las acciones de eficiencia energética dejaron al país ahorros significativos de energía, los cuales aplicaron a través de 97 medidas de eficiencia y alcanzaron ahorros acumulados de 261 GW hora, equivalentes a alrededor de 760 millones de pesos, aseguró el subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener), Jorge Marcial Islas Samperio.

Durante la firma de los Acuerdos Voluntarios entre el Estado y empresas con alto consumo eléctrico para fortalecer la eficiencia energética, el funcionario explicó que en el último ciclo se firmaron 16 acuerdos de consumo significativo de energía que aplicaron estas 97 medidas de eficiencia.

“En esta dirección avanzan los acuerdos voluntarios de eficiencia energética que hoy celebramos con la participación de 24 instalaciones de 12 empresas en diversos sectores. Los acuerdos voluntarios constituyen una herramienta probada en el mundo para reducir el consumo de energía a partir de mejorar el desempeño de las instalaciones”, dijo.

Al respecto, Linda Miranda Molina, gerente senior de Asuntos Públicos, división América Latina de la empresa Daikin, refirió que este acuerdo es una acto de responsabilidad de liderazgo y de convicción.

Explicó que el compromiso de Daikin se refleja en inversiones concretas en innovación, infraestructura estratégica y tecnológica y en talento local en estados como Nuevo León, San Luis Potosí, Jalisco, Chihuahua, Hidalgo, Aguascalientes, entre otros.

“Proyectos como estos y otros más de nuestras empresas colegas de este acuerdo, son una muestra de que este tema se está empujando desde distintas industrias y puntos geográficos en nuestro país. Este acuerdo tiene una característica que lo hace especialmente valioso. Es voluntario.Decidimos participar, porque estamos convencidos de que la eficiencia energética no es un costo, es progreso, es competitividad, es innovación”, destacó.

El evento, que contó con la participación de Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), así como de representantes de empresas, cámaras y asociaciones, registro la adhesión de 24 instalaciones pertenecientes a 12 empresas, a través de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (CONUEE).

Israel Jáuregui Nares, director general de la CONUEE, señaló que los Acuerdos, además de mejorar el desempeño energético, disminuyen emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) y apoyan la descarbonización.

Asimismo, explicó que las empresas que suscriben el Acuerdo Voluntario demuestran su compromiso con México y su confianza al comprometerse a reducir pérdidas y aprovechar las oportunidades de ahorro de energía para elevar su productividad y competitividad.

Los Acuerdos Voluntarios de Eficiencia Energética fueron suscritos por las empresas Aimbridge Latam, Arteche North America, Audi, BorgWarner, British American Tobacco, Central Motzorongo, Heineken, Daikin, Flex, General Motors, Grupo PIASA y Ternium

La SENER, a través de este instrumento, busca fortalecer las capacidades técnicas y de gestión energética de las empresas que operan en México, especialmente aquellas identificadas como Usuarios de Patrón de Alto Consumo (UPAC).