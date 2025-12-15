Heineken México logra el balance hídrico en su planta de Tecate

Heineken México y la organización civil Restauremos El Colorado celebraron siete años de su alianza, a través de la cual, lograron restaurar y devolver a la cuenca del delta del río Colorado, ubicado en Baja California, 889 mil 859 metros cúbicos de agua; es decir, alrededor de 800 millones de litros. Con esta cifra, la cervecera asegura que su planta de Tecate ha “reabastecido a la naturaleza la totalidad de agua contenida en sus cervezas”.

Para la compañía, los 800 millones de litros del vital líquido son la proyección estimada de consumo que se tendría en su planta de Tecate con miras al 2030, con lo cual, la empresa reafirma que la sustentabilidad está en el centro de su modelo de negocio, cuya base es “Brindar un Mundo Mejor”, y que a su vez, se acompaña de sus pilares ambiental, social y consumo inteligente.

El Dato: La cervecera cuenta con la estrategia Evergreen 2030, la cual busca que el crecimiento de la firma sea responsable.

No obstante, este logro también se enmarca en el Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que se logró en diciembre de 2024. “Para Heineken México la sustentabilidad está en el centro del modelo de negocio que tenemos y está plasmada en una estrategia que denominamos Brindar Un Mundo Mejor. En esa estrategia tenemos tres pilares, el pilar ambiental, el pilar social y el pilar de consumo inteligente. Y esta estrategia funge como estrella norte en cada decisión que tomamos. Desde cómo elaboramos nuestras cervezas, hasta cómo nos relacionamos con el planeta y con nuestras comunidades”, indicó Claudia de la Vega, vicepresidenta de Asuntos Corporativos de Heineken en México.

Dentro del pilar ambiental, el agua ocupa un lugar fundamental, ya que, además de ser vital, también es central para la producción de la compañía, por ello, desde su visión es necesario contar con proyectos que aseguren un futuro más responsable y sostenible.

2- Río colorado tras los trabajos de restauración. ı Foto: Especial

70 países, en los que tiene presencia la compañía

“Tenemos muy clara esta meta de poder balancear en su totalidad las cuencas hidrológicas en las comunidades donde operamos, sobre todo en zonas de estrés hídrico, como es esta zona del río Colorado. Nuestra meta es reabastecer completamente el agua contenida en nuestras cervezas para 2030”, añadió Claudia de la Vega, al destacar que en 2018, nació la iniciativa conjunta con Restauremos El Colorado, para que en las zonas El Chaussé y el Vado Cebollero se rescatara el suelo y la tracción del agua. El plan consistió en limpiar el terreno, reintroducir especies de flora nativa y eliminar las invasoras.

“Aquí cerquita está otra comunidad que se llama El Vado Cebollero, también nos pusimos manos a la obra, estuvimos limpiando la zona y sembramos 9 mil especies nativas que también contribuyeron a la restauración del suelo y la tracción del agua. En conjunto desde 2019 y hasta 2024 hemos logrado rebalancear, restaurar y devolver a la Cuenca 800 mil metros cúbicos de agua, lo cual, nos hace sentir muy orgullosos”, agregó la directiva.

El Chaussé es una zona de 63 hectáreas, considerada como un meandro antiguo; es decir, un cauce del río, en el que en sus alrededores se observan campos agrícolas que causaron un impacto ecológico, pero gracias a los esfuerzos de restauración y conservación se logró eliminar la especie invasora de pino salado, un arbusto que no tiene valor ecológico y que mucha de la fauna del lugar no puede sobrevivir.

135 años de existencia tiene la cervecera en todo el territorio nacional

Actualmente, las organizaciones que trabajan para la restauración del lugar tienen un vivero que les permite reproducir y luego reintroducir especies de álamo, sauce, palo verde, mezquite, y también vegetación de humedal que eran originarias del lugar.

El lugar se encuentra conformado por diferentes hábitats, la parte de terrazas altas es un ecosistema desértico donde se encuentran los mezquites y los palos verdes; en el ribereño, se encuentran los sauces y los álamos. Hoy, El Chaussé es un sitio que ya sólo se encuentra en su etapa de mantenimiento, en donde las personas que participan en Restauremos El Colorado y las comunidades aledañas cuidan el lugar para asegurar que la biodiversidad se conserve.

3- Vista del sitio que es protegido por Heineken y Restauremos El Colorado ı Foto: Especial

En el lugar se plantaron alrededor de 22 mil árboles y gracias a estos trabajos se dio pie a la dispersión de semillas de forma natural, ya que, de acuerdo al último censo que se realizó en 2024, existen más de 30 mil individuos, lo que significa que el ecosistema se ha regenerado naturalmente. Asimismo, al inicio del proyecto sólo había 20 especies de fauna y flora; hoy, gracias a la biodiversidad de plantas en el lugar, ya se pueden encontrar 150 tipos de aves, y también mamíferos como el castor, “aquí en este sitio ya podemos encontrar tres familias de castores, hemos observado crías de castores y en el nuevo sitio el Vado Cebollero, ése tiene un año de implementación y ya podemos ver también castor”, agregó Carlos Córdoba colaborador de Restauremos El Colorado.

Oriol Bonaclocha, CEO de Heineken México, sostuvo que estos resultados no serían posibles sin los aliados como Restauremos El Colorado, y en ese sentido, celebró que la Planta de Tecate alcanzara el balance hídrico.