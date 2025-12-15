Spotify se cae en México y otros países HOY 15 de diciembre

El servicio de audio por streaming Spotify falló en México, Estados Unidos y otros países por la mañana de este lunes 15 de diciembre, lo cual afectó a miles de usuarios.

Desde temprano, usuarios en la red social X informaron fallas para utilizar el servicio de streaming, lo cual se extendió por al menos una hora.

Así, en el servicio DownDetector se registraron hasta 33 mil reportes de falla tan solo en Estados Unidos, con un pico máximo a las 08:30 horas. En México, alrededor de la misma hora, se registraron hasta 400 reportes de fallas.

De acuerdo con la agencia Reuters, en Canadá también se registraron casi tres mil fallas, mientras que en Reino Unido se apuntaron casi nueve mil.

Posteriormente, la cuenta de X Spotify Status, que registra el estado del servicio de esta plataforma, confirmó que se registraron fallas en el servicio y que se estaba trabajando para resolverlas.

“¡Estamos al tanto de algunos problemas en este momento y los estamos revisando!”, escribió Spotify en la citada cuenta de X.

We’re aware of some issues right now and are checking them out! — Spotify Status (@SpotifyStatus) December 15, 2025

Sin embargo, no se han brindado más detalles del origen de la falla, como en episodios similares ocurridos en meses recientes, que se han atribuido a caídas en servicios como Cloudflare y Amazon Web Services.

