Aranceles, para proteger 350 mil empleos en México

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, informó sobre el Plan Arancelario, la protección al empleo, y los polos de desarrollo que está planteando su gobierno para proteger la economía mexicana el próximo año; con ella, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

El Gobierno federal informó que los aranceles que se aplicarán a mercancías a partir del próximo año no buscan generar enemistad con ningún país, la finalidad es proteger a las industrias mexicanas de la competencia desleal y evitar la pérdida de 350 mil empleos en el país.

En la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la aprobación de la reforma arancelaria por parte del Congreso de la Unión y que China consideró “unilateral” y exigió que México corrigiera, fue una decisión tomada en conjunto con el sector empresarial para proteger más de 300 mil empleos de la industria nacional. Además, comentó que se mantiene el diálogo con Corea del Sur, China y Vietnam, entre otros.

El Dato: Con los países con los que México no tiene algún tratado comercial, el intercambio de bienes y servicios se realiza mediante algún acuerdo o bajo la OMC.

“Estamos en pláticas con todos los países… No queremos enemistad con ningún país, sino sencillamente son decisiones que se toman en acuerdo con distintos sectores empresariales, desde pequeños hasta grandes para fortalecer el empleo y el desarrollo de México”, declaró.

En esto coincidió Marcelo Ebrard Casaubón, secretario de Economía (SE), al señalar que el plan no tiene dedicatoria a países en específico, sino que su objetivo es proteger a las industrias nacionales y los empleos de las personas trabajadoras.

“En resumen, 350 mil empleados vamos a proteger. No buscamos dañar a ningún país en específico, no tiene diseño geopolítico, es diseño comercial y económico, protección de empleo, comercial. Los productos en donde vemos que hay una competencia desventajosa para la industria mexicana, se busca proteger a nuestra industria en relación a cualquier abuso que haya de una empresa o de otros lugares”, apuntó el titular de Economía.

14 tratados comerciales tiene México con otros países

A su vez, explicó que la medida se realizó por la exigencia de la industria textil, de vestido, calzado, del acero y también de la automotriz, sectores en donde hay mayor afectación al empleo, “no porque no puedan competir, sino porque se están recibiendo productos con precios debajo de los precios de referencia internacional, es decir, no hay piso parejo”.

Añadió que, sólo en los últimos dos años, la importación de acero creció 12.4 por ciento; vestido, 20.8 por ciento; calzado, 22.3 por ciento; automotriz, 34 por ciento, y señaló que es preocupante lo que sucede en este último sector, porque México es el quinto productor a nivel mundial de vehículos, y si se desea mantener la posición, así como lo dicta el Plan México, se debe limitar que las mercancías lleguen a precios más bajos.

100 países son con los que comercia México a nivel global

“Repito, con precios debajo de los precios de referencia, esto lo hace o lo hacen muchas empresas cuando quieren ganar mercado. Primero gano el mercado, vendo debajo de inventario, sé que mi adversario, mi competidor no puede sobrevivir y después ya subo los precios más adelante. Resumen: 350 mil empleos ¿de qué? Calzado, textiles, vestido, acero, industria automotriz. Recuerden que industria automotriz es un tercio de los empleos de la manufactura de México. Entonces, sí importa mucho tomar medidas a tiempo”.

Asimismo, negó que estas tarifas arancelarias vayan a generar el encarecimiento de otros productos como alimentos, “no va a haber inflación ni en alimentos derivado de estas medidas, ni en muchísimos productos. Incluso a muchos productos intermedios se le dejó el arancel que tenían previamente, no se aumentó. El objetivo es no perder empleos y aumentarlos a través de otros instrumentos y de la propia inversión pública y privada”, añadió.

Con la aplicación de estos aranceles, se prevé que en 2026 se recauden 30 mil millones de pesos.

T-MEC. Para la revisión del Tratado comercial entre México, EU y Canadá (T-MEC) no hay señales que indiquen que al país le irá mal, aseguró Sheinbaum Pardo.

Aunque mencionó que pueden surgir diferencias, los resultados serán positivos, ya que los otros dos socios comerciales son conscientes de la importancia en mantener el acuerdo.

“Como lo he dicho, pienso que en la revisión del tratado nos va a ir bien con sus diferencias, a lo mejor en algún momento, pero nos va a ir bien porque es muy importante que se mantenga el tratado y lo saben Estados Unidos y nosotros y obviamente Canadá. Entonces, pienso que nos va a ir bien, no hay ninguna señal que vaya en sentido contrario”, dijo.

SE abre investigación antidumping contra EU

› Por Yulia Bonilla

La Secretaría de Economía (SE) inició una investigación antidumping y antisubvención para las importaciones de pierna y espaldilla de cerdo originarias de Estados Unidos que ingresan al país, luego de hallar un daño generado superior al 70 por ciento del mercado porcícola nacional.

Esta medida se da por la entrada de productos que ingresan al país a través de las fracciones arancelarias 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.22.01 y 0203.29.99, de la Tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, luego de que las empresas Alimentos Kowi, Alimentos Soles, Comercializadora Porcícola, Proteína Animal y Sonora Agropecuaria acusaron prácticas desleales en abril y mayo pasado.

80.7 por ciento de importaciones porcinas viene de EU

Una valoración hecha por las autoridades mexicanas a partir de esto encontró que el mercado estadounidense comercializó su producto a precios 32 por ciento más bajos, que terminó por absorber 75 por ciento del crecimiento del mercado mexicano, lo cual generó un incremento en las pérdidas operativas.

Dicha evaluación se realizó sobre la actividad comercial en torno a la pierna y espaldilla del 1 de enero de 2022 al 31 de diciembre de 2024, en donde se halló que el margen operativo de la industria nacional fue negativo: -11.2 por ciento en 2022, 20.6 por ciento en el periodo 2023 y -13.4 por ciento en el periodo investigado.

En consecuencia y atención al proceso solicitado por los productores nacionales, por medio de la SE se emitió la resolución para iniciar con las investigaciones. Como parte de esto, la dependencia podrá aplicar cuotas compensatorias definitivas que, en su caso, se impongan sobre los productos que se hayan declarado a consumo hasta 90 días antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales.

De acuerdo con datos del Inegi, en 2023 fueron producidas en México 324 mil 310 toneladas de carne porcina en canal, y en 2024 la producción cayó a 316 mil 579 toneladas. ı Foto: Cuartoscuro

Cualquier persona, productor nacional y extranjero que acredite tener interés jurídico en el asunto, contará con 23 días para acreditarlo. Para las personas y el gobierno estadounidense, esto comenzará a contar a partir de cinco días después de ser notificados del inicio de esta investigación.

En entrevista con La Razón, el presidente de Opormex, Heriberto Hernández, dijo confiar en el trabajo que hará la Secretaría de Economía para resolver la situación con el proceso que se ha iniciado y que, prevé, durará alrededor de seis meses a un año en concluir una primera etapa.

“En términos de lo que nos ocupa, que este daño de dumping a la industria porcina mexicana, como terreno queda en manos de la Secretaría de Economía. Estamos muy confiados en el trabajo que pueda hacer y en ese sentido, sólo de inicio nos llevará aproximadamente de seis meses a un año en tener algún avance, dentro de este proceso de comprobación de dumping a la industria mexicana”, explicó.

En cuanto al impacto de estas prácticas comerciales, ahondó en que mientras en 1994 la porcicultura cubría 85 por ciento del consumo nacional, hoy los indicadores cayeron al 50 por ciento, aún cuando el consumo en el país subió de 16 a 23 kilos. Además, especificó que 80.7 por ciento de las importaciones de la carne de cerdo provienen de Estados Unidos, es decir, acapara la compra que se hace al exterior.