Informalidad en México aporta 25 de cada 100 pesos durante 2024

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) reporta que hasta julio de 2023, 33.1 millones de personas se encuentran trabajando en la informalidad.

La economía informal aportó 25.4 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) nacional a valores corrientes durante 2024, lo que significó un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto a la cifra de 2023; es decir, por cada 100 pesos del PIB, 25 pesos fueron generados por la informalidad, indicó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

De acuerdo con el instituto, si se compara esta cifra con la aportación que hizo la economía informal en 2018, ésta creció 11.4 por ciento, luego de que en ese año, la aportaba el 22.8 por ciento.

El Dato: Este año comenzó con 32.2 millones de personas ocupadas en la informalidad, durante el transcurso de los meses se ha observado una tendencia de ascenso.

Asimismo, del total de la economía informal, el Sector Informal (SI) aportó el 14.5 por ciento y Otras Modalidades de Informalidad (OMI), el 10.9 por ciento restante, “el SI creció 0.8 puntos en su tasa de participación y las OMI disminuyeron 0.1 puntos”.

Respecto a la economía informal, el comercio al por menor aumentó su participación al pasar de 28.9 por ciento a 29 por ciento; construcción, de 14.7 a 15.6 por ciento; otros servicios, excepto actividades gubernamentales, de 6.1 por ciento a 6.4 por ciento y transportes, correos y almacenamiento de 4.1 por ciento a 4.3 por ciento.

33.9 millones de personas son informales hasta octubre

Mientras que los sectores que perdieron participación en su aportación al PIB, fueron el agropecuario que cayó de 11.6 por ciento a 11.1 por ciento; industrias manufactureras de 13.5 por ciento a 13 por ciento; comercio al por mayor, de 7.1 por ciento a 6.8 por ciento.

“Al interior del SI, Comercio al por menor disminuyó su contribución de 44.1 por ciento en 2023 a 43.5 por ciento en 2024. Construcción aumentó de 24.3 a 25.5 por ciento. En conjunto, Comercio al por menor y Construcción contribuyeron con 68.4 por ciento en 2023 y con 69.0 por ciento en 2024”, agregó el Inegi.

Asimismo, el año pasado las OMI del sector agropecuario pasaron de 26.1 por ciento a 25.8 por ciento, le siguió comercio al por mayor, que pasó de 15.5 por ciento a 15.2 por ciento.

55.7% es la tasa de informalidad laboral para el décimo mes

El Inegi también desagregó que las otras modalidades de informalidad por sectores descendió en cinco de los nueve componentes o sectores, así, en la agricultura, las OMI pasaron de 26.1 por ciento a 25.8 por ciento; en la construcción fue de 2.7 por ciento a 2.6 por ciento; en tanto que, las industrias manufactureras pasaron de 14.8 a 14.7 por ciento.

Mientras que el comercio al por mayor bajó de 15.5 por ciento en 2023 a 15.2 por ciento en 2024 y el comercio al por menor, fue en 9.9 por ciento en 2023, mientras que en 2024 llego a 9.8 por ciento.

En contraste, en el sector de transportes, correos y almacenamiento, incrementó de 4.7 por ciento registrado en 2023 a 4.9 por ciento, en 2024.

De manera general, de acuerdo con el Inegi, la informalidad ha ido incrementado desde 2016, año en el que se ubicó en 22.6 por ciento como proporción del PIB, desde ese momento y hasta ahora, la informalidad ha incrementado 12.3 por ciento.

Si la cifra de 2024 se compara con la de 2020, el repunte asciende a 14.4 por ciento; sin embargo, en ese momento el confinamiento por la pandemia de Covid-19 desapareció miles de empleos, generando una caída en los puestos.

Es así que ese año fue el único que registró una caída en la proporción, ya que después de ese momento, el indicador ha ido incrementando. “Con esto, la participación de la informalidad en el PIB liga cuatro años consecutivos de crecimiento, pasando del 22.2 por ciento en 2020 a 25.4 en 2024”, sostuvo Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco BASE.

En un breve mensaje, añadió que para este año, prevé que la contribución de la informalidad al Producto Interno Bruto podría alcanzar hasta el 26.58 por ciento en 2025.

El Tip: Especialistas han señalado que si la brecha de informalidad no se cierra, la economía seguirá teniendo menor productividad.

Durante 2024 se observó una variación del Producto Interno Bruto de 1.4 por ciento en el total de la economía respecto a 2023, mientras que la formal registro una variación de 0.5 por ciento y la informal, 4.3 por ciento.

De acuerdo con Rolando Silva Briceño, director ejecutivo del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP), un reto que se enfrenta en el país es la informalidad, la cual, señala, sigue latente y sin acciones suficientes para combatirla o para disminuirla.

En conferencia de prensa, el directivo mencionó que el incremento en el salario mínimo, si bien ayuda al consumo, trae consigo una cascada inversa, la cual hace que la mano de obra se vuelva más cara y que, junto con el abaratamiento de la tecnología, se pueda llegar a observar una sustitución de trabajos, por lo que, sostuvo, es necesario que en el país se apueste por la capacitación o la especialización.

“El cambio en los perfiles es un riesgo que consideramos latente, pues va a ser la tentación que se tiene de la informalidad. Vemos, hasta el día de hoy, pocas acciones para combatir, para disminuir este tema de informalidad y cuando algo sube de precio, quien es un empresario en todos los niveles tiene la obligación de replantear el cálculo”.