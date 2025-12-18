Madrid es la nueva sede del WTTC

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) informó este jueves que su Comité Operativo aprobó por unanimidad a España (Madrid), como la nueva sede de la Oficina Global de la organización, luego de que su actual sede, Londres, comenzara a resultar menos atractiva por los desafíos vinculados al Brexit.

De acuerdo con el WTTC, otros países quería albergar la Oficina Global, como los Emiratos Arabes, Francia, Italia y Suiza; sin embargo, los criterios de evaluación se basaron en seis áreas especificas que fueron cumplidas por Madrid, como los costos de alquiler y operación de oficinas, entorno fiscal, incentivos y competitividad, marcos de visados, acelerados y permisos de trabajo en el destino, así como apoyo gubernamental.

“La decisión de elegir a España (Madrid) fue respaldada por los 17 miembros del Comité Operativo del WTTC, tras una evaluación exhaustiva de las necesidades estratégicas y operativas de largo plazo para la organización. Los miembros coincidieron en que Madrid es la mejor opción respecto a los criterios de evaluación”, destacó.

El establecimiento de una oficina en España (Madrid), señala el organismo, otorga al WTTC acceso inmediato a un grupo de talento significativamente más amplio y diverso, que abarca cerca de 350 millones de profesionales calificados en la región, así como proximidad a organizaciones internacionales, lo que permitirá una colaboración estructurada.

España (Madrid) también fue seleccionada por su sólida conectividad internacional, a través del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, su entorno empresarial competitivo, el apoyo gubernamental, las sinergias con organizaciones internacionales del sector como ONU Turismo, y su alineación con la misión global del WTTC.

La nueva oficina formará parte central de la red mundial del WTTC, apoyando sus altamente reconocidas actividades de defensa del sector, investigación y vinculación con sus miembros a nivel global.

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón .

MSL