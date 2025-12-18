Plan arancelario protegerá hasta 8 mil productos: IP

Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de México, informó sobre el Plan Arancelario, la protección al empleo, y los polos de desarrollo que está planteando su gobierno para proteger la economía mexicana el próximo año; con ella, Marcelo Ebrard, secretario de Economía

La Confederación Nacional de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) señaló que la reciente aprobación de los aranceles a más de mil 463 fracciones de productos provenientes de países con los que México no tiene un tratado comercial, sólo es una parte del plan final contemplado, el cual prevé alcanzar las 8 mil fracciones arancelarias.

“Todo se revisó y todo está en la primera etapa, lo que debemos de saber es que puede haber hasta 8 mil fracciones que son las que van a entrar en vigor en el plan que se tiene hoy”, indicó Alejandro Malagón Barragán, presidente de la Concamin.

350 Mil empleos busca proteger el Gobierno con estos aranceles

El representante de los industriales sostuvo que están contentos con la decisión que se tomó, “apoyamos el plan, que es el inicio de un gran plan”; y agregó que del total de las fracciones aprobadas, alrededor del 50 por ciento fueron del sector textil, y para tener una mejor economía el plan está determinado en 8 mil fracciones.

Sostuvo que las más de mil 400 fracciones que el Congreso de la Unión aprobó fueron revisadas exhaustivamente para no afectar la industria nacional y que los industriales trabajaron en conjunto con la Secretaría de Economía (SE).

“Lo que se está buscando de origen es cómo defender el mercado nacional, lo que necesitas es tener menos importaciones, tener más producción nacional, más Hecho en México”, añadió. Y sostuvo que, aunque se hagan decretos para proteger las industrias o se apliquen aranceles, es necesario que las aduanas sean fortalecidas.

“La cadena más importante de nosotros ahorita es el tema de las aduanas. Necesitamos que las aduanas se conviertan en el eslabón más grueso de la cadena para que esta cadena de valor que está trabajando nos permita que lleguemos a buen término todo lo que se está haciendo con decretos, aranceles, si no tenemos una gran fuerza desde las aduanas, lo que se está haciendo, no caminaría”, apuntó Malagón Barragán.