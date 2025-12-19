Comisión Antimonopolio restringe a Google; Android ya no es obligatorio en móviles

La Comisión Nacional Antimonopolio resolvió que Google eliminara ciertas restricciones contractuales que imponía a fabricantes de dispositivos móviles, por lo que ahora podrán fabricar y distribuir dispositivos con sistemas operativos diferentes a Android libremente, con lo que se ampliarán alternativas para fabricantes y reducirán costos asociados a diferentes configuraciones tecnológicas.

En comunicado, la Comisión Antimonopolio compartió que fue resuelto el procedimiento sobre falta de competencia en el mercado de sistemas operativos móviles, generado por prácticas comerciales en el sistema Android.

Agregó que acepta los compromisos presentados por Google para solucionar las preocupaciones en los contratos de compatibilidad que firman con los fabricantes de dispositivos móviles inteligentes, los cuales son consistentes con otros remedios aceptados por autoridades antimonopolio alrededor del mundo.

La decisión de la Comisión Antimonopolio tendrá impacto positivo que beneficiará a los consumidores, pues dará mayor diversidad de sistemas operativos y servicios para elegir en sus dispositivos, así como a fabricantes de móviles, que tendrán mayor libertad de diseñar y comercializar sus productos.

También los desarrolladores de software podrán acceder a un ecosistema más abierto que fomente la innovación y nuevas aplicaciones.

La Comisión Antimonopolio añadió que vigilará el cumplimiento de estos compromisos y ejercerá sus atribuciones en este y otros mercados digitales para investigar y sancionar cualquier práctica que restrinja las opciones de bienes y servicios a los que tienen acceso las y los mexicanos.

