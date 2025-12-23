Con solidez financiera, rompe Fonacot récord de colocación de créditos en 2025

Espacio del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores .

Para el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot), el cierre de 2025 representa el cumplimiento del compromiso social que tiene con las y los trabajadores de México, luego de romper récord en colocación con más de 2 millones 100 mil créditos por un monto superior a los 65 mil millones de pesos.

El Coordinador General Comercial del organismo, Salvador Gazca Herrera, informó que este resultado refleja no sólo una cifra superior a la del año pasado, también demuestra la solidez financiera con la que Fonacot termina este ciclo, respondiendo de forma efectiva a las necesidades de financiamiento de las y los trabajadores formales de México.

“Superar la meta de colocación no sólo representa un indicador de crecimiento, sino un reflejo de la responsabilidad que tenemos con ellas y ellos. Seguiremos garantizando productos financieros justos, accesibles y con las mejores condiciones del mercado. Fonacot es, y seguirá siendo, una institución sólida, confiable y especialmente, cercana a la gente”, destacó.

TE RECOMENDAMOS: Tecnología del hogar Koblenz inaugura su primera tienda en Polanco con una experiencia personalizada

En términos de operación, Fonacot realizó una modernización en sus procesos como lo fue: el nuevo Sistema Institucional de Afiliación (SIA), con el que se agilizó el trámite para los centros de trabajo. Gracias a esta mejora, durante el año se afiliaron al Instituto 45 mil empresas, otra cifra histórica, explicó.

Además, se trabajó en el fortalecimiento de la atención en las oficinas, lo que permitió un incremento sostenido en la demanda y autorización de créditos. Con ello, se reafirma que Fonacot ofrece el crédito de nómina más barato del mercado, con las mejores tasas y condiciones accesibles que impulsan la estabilidad financiera de miles de familias que consideran a la institución como su mejor opción de crédito seguro.

Gazca Herrera añadió que cerca del 66 por ciento de los acreditados de Fonacot gana entre uno y dos salarios mínimos, lo que demuestra cómo el Instituto ha cubierto a esa parte de la población que difícilmente puede acceder a un crédito de la banca privada.

Asimismo, enfatizó la firme responsabilidad de Fonacot para trabajar con un enfoque de género. Por ello, informó que en 2025 el Crédito Mujer efectivo, que ofrece una tasa preferencial a las trabajadoras del país, creció de 38 a 41 por ciento, lo que implica que alrededor de 300 mil mujeres más obtuvieron un financiamiento al más bajo costo.

Finalmente, exhortó a las personas trabajadoras a realizar sus trámites únicamente por los canales de atención oficiales, no recurrir a intermediarios y no proporcionar datos personales a personas ajenas al Instituto. En caso de dudas, pueden acceder a www.fonacot.gob.mx y el número nacional gratuito 55 88 74 74 74, así como las redes sociales: Fonacot.oficial (Facebook) y @Fonacot_oficial (X).

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR