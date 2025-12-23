Jalisco espera aumento en turismo

ENTRE EL 20 DE DICIEMBRE y el 6 de enero, se espera que lleguen a Jalisco más de un millón 560 mil turistas y que dejarán una derrama económica aproximada de mil 240 millones de pesos, cifras que registrarían un incremento respecto del mismo periodo de 2024, estimó la Secretaría de Turismo estatal.

“A nivel estatal, se estima la llegada de más de un millón 560 mil turistas, lo que representa un incremento de 2.4 por ciento respecto a la temporada decembrina de 2024. Esta afluencia generará una derrama económica superior a 4 mil 386 millones de pesos, con un crecimiento de 3.0 por ciento, mientras que la ocupación hotelera promedio alcanzará 60 por ciento, tres puntos porcentuales por encima del año anterior”, indicó en un comunicado.

El crecimiento de estos indicadores respecto de los del año pasado apuntan a que el sector turístico de la entidad es sólido por una diversidad de la oferta, conectividad, y que los municipios de la entidad han trabajado conjuntamente para posicionar al estado como uno de los destinos más competitivos, señaló Michelle Fridman Hirsch, titular de la dependencia estatal.

2.4 por ciento más es el pronóstico al turismo de esta temporada

“Las estimaciones para esta temporada decembrina confirman que Jalisco es un destino sólido y competitivo. La diversidad de nuestra oferta, la conectividad y el trabajo coordinado con los municipios nos permiten saber que somos el estado mejor posicionado para vacacionar y disfrutar de esta temporada”, añadió.

Asimismo, las autoridades estatales esperan que a Guadalajara lleguen cerca de 610 mil 874 turistas con derrama de mil 240 millones de pesos, y una ocupación hotelera de 60 por ciento; por su parte, a Puerto Vallarta arribarán 306 mil 359 turistas y el gasto superará los 2 mil 175 millones de pesos, un crecimiento de tres puntos porcentuales a tasa anual con ocupación hoteleera de 85 por ciento.

“Las proyecciones se ven reforzadas por la actividad turística en los Pueblos Mágicos”, que en conjunto registran incrementos en afluencia”, indicó la funcionaria.