BD coloca 715.7 mmdp a septiembre

De enero a septiembre de 2025, la banca de desarrollo logró colocar 715 mil 700 millones de pesos en créditos directos al sector privado que, considerando el financiamiento a través de garantías otorgadas, se alcanzaron más de un billón de pesos, beneficiando a más de 2.2 millones.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que los beneficiarios fueron principalmente micros, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), a través de Nacional Financiera (Nafin) y Bancomext; productores agropecuarios y rurales, con Fira; proyectos de infraestructura con Banobras; acciones de vivienda con Sociedad Hipotecaria Federal (SHF) y personal de las Fuerzas Armadas con Banjercito.

Así, al cierre del tercer trimestre del año, se alcanzó un saldo de Crédito Directo e Impulsado al Sector Privado por un monto de 1.9 billones de pesos, estimando que para el cierre del ejercicio 2025, lograr los 2.1 billones de pesos.

Asimismo, en términos de rentabilidad, la banca de desarrollo alcanzó una intermediación financiera de más de 19.6 mil millones de pesos. “El tamaño de sus activos totales asciende a más de 3.2 billones de pesos, lo que representa 9.3 por ciento del PIB nacional”.