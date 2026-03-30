Gobierno federal inicia diálogo con plataformas de taxi por aplicación para buscar acuerdo sobre aeropuertos

Conductores de taxi por aplicación se manifestaron en CDMX el lunes 30 de marzo; exigen mejores tarifas y poder trabajar en AICM.

El Gobierno federal inició mesas de diálogo con representantes de plataformas de taxi por aplicación, agrupadas bajo el grupo Alianza In, para encontrar una “solución viable” al desacuerdo entre ambas partes, especialmente en lo relacionado con la prohibición de este servicio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

Así lo anunció en un comunicado el grupo Alianza In, el cual agrupa a representantes de plataformas como Uber, Didi, Rappi, Cabify, entre otras.

Uber es un ejemplo de plataforma de taxi por aplicación. ı Foto: Especial.

En el comunicado, Alianza In destacó que el jueves pasado se llevó a cabo una mesa de diálogo con representantes del Gobierno federal, entre ellos de las secretarías de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte (SICT) y de Gobernación (Segob).

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El objetivo de estas, enfatizó, fue “trabajar conjuntamente en el diseño de soluciones en materia de movilidad terrestre en aeropuertos, que pongan en el centro del diálogo al usuario y su derecho a elegir, y a los conductores y su derecho a trabajar libremente”.

Alianza In destacó que “apremia encontrar una solución inmediata”, toda vez que, recordó, faltan menos de 100 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, evento para el cual los aeropuertos del país “serán la puerta de entrada de millones de visitantes”.

Protestas de taxistas en el AICM. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior debido a que, en meses recientes, los conductores de taxi por aplicación han sufrido impedimentos para trabajar en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), donde se han llevado a cabo operativos para restringir su llegada, en respuesta a exigencias de los taxis concesionados.

A causa de esto, los usuarios del AICM han visto limitadas sus opciones para desplazarse del recinto, y han acusado que los taxis concesionados del mismo manejan costos excesivos y largas filas.

Por ello, Alianza In enfatizó su disposición a “colaborar con las autoridades en el diseño de esquemas que garanticen eficiencia, seguridad y accesibilidad para los usuarios de los aeropuertos”.

🔴 Gobierno federal y plataformas como Uber, DiDi e InDrive iniciaron diálogo para regular la movilidad en aeropuertos, ante la cercanía de la Copa Mundial de Fútbol.



Buscan construir un esquema que ponga en el centro al usuario, con su derecho a elegir, y a los conductores, con… pic.twitter.com/jGt0pLDkkB — Azucena Uresti (@azucenau) March 30, 2026

“Alianza In agradece la disposición de las autoridades y participará en estas mesas con propuestas concretas [...] El objetivo es garantizar que los usuarios cuenten con opciones de movilidad modernas, seguras y accesibles”, concluyó Alianza In.

El anuncio ocurre el mismo día que un grupo de trabajadores de taxis por aplicación se manifestó en las calles de la Ciudad de México.

Entre sus exigencias, además de mejora a tarifas y reducción de comisiones, se encontró la de poder prestar sus servicios en la zona del AICM.

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