Precio del oro registra nuevo récord

El precio del oro registró un nuevo máximo al superar los 4 mil 500 dólares la onza, debido, principalmente, a la incertidumbre que generan las tensiones en Venezuela, así como por la expectativa de más recortes a las tasas de interés en Estados Unidos.

Con ello, el centenario inició esta semana con un precio a la venta en 99 mil 100 pesos, de acuerdo con información de Banamex; sin embargo, este martes alcanzó el techo de cotización de 100 mil pesos.

En comparativa a 28 días, el 25 de noviembre el centenario tuvo cotización de venta de 94 mil 400 pesos, para mostrar un incremento semanal de mil 100 pesos y alcanzar precio de 95 mil 600 pesos para el 2 de diciembre; sin embargo, en el acumulado de los siguientes 7 días presentó una disminución de 400 pesos, al llegar a ofrecerse en 95 mil 200 pesos para el 9 diciembre.

100 mil pesos cotizó el centenario a la venta este martes

Para el 16 de diciembre mostró un alza semanal de 900 pesos, y quedó valuado en 96 mil 100 pesos, cotización que continuó al alza hasta este martes 23, cuando el centenario ganó en una semana 3 mil 900 pesos, para llegar a la cifra de los 100 mil pesos.

Con esto, el centenario muestra un aumento durante los últimos 28 días de 5 mil 600 pesos, a razón de 5.93 por ciento.

De acuerdo con Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico-Financiero de Banco Base, la expectativa de recortes a la tasa de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) y la debilidad del dólar estadounidense son factores que impulsaron el crecimiento de los metales, y especifica que tras estas resoluciones el oro ganó 1.09 por ciento y alcanzó una cotización histórica de 4 mil 499.85 dólares por onza.

Así como la plata ganó 3.51 por ciento, alcanzando un máximo histórico de 71.58 dólares por onza, acumulando una ganancia en el año de 147.23 por ciento. La directora de análisis de Banco Base compartió también que el cobre cerró con una ganancia de 1.19 por ciento, alcanzando un máximo histórico de 12 mil 160 dólares por tonelada métrica.

También las divisas mostraron variaciones importantes, puesto que el euro tocó un mínimo de 1.1755 y un máximo de 1.1802 dólares por euro, así como la libra, que tocó un mínimo de 1.3460 y un máximo de 1.33519 dólares por libra.

Por su parte, el tipo de cambio del euro con el peso tocó un mínimo de 21.0937 y un máximo de 21.1885 pesos por euro.