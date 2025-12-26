Hacienda y Energía mantienen estrategia para estabilizar el precio de la gasolina

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Energía (Sener) reiteraron que se mantiene vigente la Estrategia para Estabilizar el Precio de la Gasolina, mecanismo que busca evitar incrementos en el costo del combustible para los consumidores, particularmente en la gasolina regular.

A través de un comunicado, ambas dependencias federales informaron que esta estrategia se encuentra en vigor desde el 1 de marzo del presente año y continuará aplicándose como un acuerdo voluntario con empresarios gasolineros. El objetivo central del pacto es mantener el precio de la gasolina regular, con un octanaje menor a 91, por debajo de los 24 pesos por litro en beneficio de la población.

Las autoridades aclararon que la actualización del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) por inflación, que entrará en vigor a partir del 1 de enero, no tendrá impacto en la estrategia ni se traducirá en incrementos en el precio final de la gasolina para los consumidores. De acuerdo con el comunicado, este ajuste fiscal no afectará ninguno de los elementos que integran el esquema de estabilización del precio del combustible.

La SHCP y la Sener subrayaron que el acuerdo fue diseñado como una herramienta para otorgar estabilidad al mercado de combustibles, en un contexto que requiere certidumbre tanto para los consumidores como para los actores del sector energético. La estrategia ha sido coordinada de manera interinstitucional con la participación de diversas dependencias y organismos del Gobierno de México.

Entre las instancias involucradas en la instrumentación del acuerdo se encuentran las secretarías de Energía, Hacienda y de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como la Comisión Nacional de Energía. También participan el Servicio de Administración Tributaria (SAT), la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Petróleos Mexicanos.

El comunicado enfatiza que esta coordinación institucional tiene como propósito garantizar el cumplimiento del acuerdo y asegurar que la estrategia continúe operando sin afectaciones para los consumidores.

Asimismo, se destaca que la estabilidad en el precio de la gasolina es un objetivo prioritario para las autoridades federales, por lo que se mantiene el seguimiento permanente de los distintos factores que influyen en el mercado de combustibles.

