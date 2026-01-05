Anticipan reconfiguración del sector de los hidrocarburos

Funcionarios de la Casa Blanca señalaron a ejecutivos petroleros de EU que si quieren una compensación por los activos expropiados por Venezuela, deben invertir mucho.

De concretarse la transición de régimen en Venezuela, y que el gobierno de Estados Unidos controle los recursos petroleros del país sudamericano, se configuraría un nuevo orden geopolítico en el sector de los hidrocarburos con implicaciones para los países productores y exportadores de petróleo, aunque el más beneficiado sería EU al dejar de depender de Canadá y México, señalaron analistas.

Al controlar la producción petrolera, EU busca incrementar las exportaciones de petróleo hacia sus refinerías con el objetivo de tener crudo barato, obtener gasolinas bajas, controlar la inflación y reducir las tasas de interés, lo que provocaría que sea un país más atractivo para la llegada de Inversión Extranjera Directa (IED), señaló a La Razón Ramsés Pech, analista del sector de la Consultora Caraiva y Asociados.

“Ha planteado que la administración de Venezuela será en conjunto con ellos, se incrementarán las inversiones por parte de EU para aumentar la producción y tener un petróleo crudo barato, con el objetivo de que tenga gasolinas bajas y con ello puedan controlar la inflación y reducir las tasas de interés que el presidente Trump ha mencionado, sería un punto atractivo mayoritario, derivado de que muchas empresas a nivel mundial estarían seguras en el mercado de Estados Unidos y veríamos una mayor IED”.

Además, resaltó que, “sería un punto de inflexión” para las negociaciones del T-MEC, en especial para Canadá, quien actualmente, es el país que más crudo exporta hacia suelo estadounidense, porque puede darse el caso que sí, Venezuela incrementa sus exportaciones, el gobierno de EU deje de comprar la misma cantidad de barriles.

“Canadá tiene un problema, es el primer país que exporta petróleo hacia Estados Unidos, ¿qué puede suceder? Le puede decir, en un momento dado, ‘de los cinco millones de barriles que me mandas, sólo te voy a comprar tres y medio, lo otro se lo voy a comprar a Venezuela’, y ahí tiene un problema Canadá porque va a tener que vender más barato su petróleo, ya que el venezolano es más barato”.

No obstante, los recientes cambios en el cono sur también impactarían a México, y resaltó dos escenarios: el primero, que las empresas de EU buscarían invertir en Venezuela y no en territorio nacional; segundo, las finanzas públicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) estarían en riesgo porque el país vecino dejaría de comprarle hidrocarburos, y México tendría que diversificarse, pero con un costo inferior.

El especialista sostuvo que, las empresas que buscan participar en el sector de hidrocarburos mexicano deben hacerlo a través de contratos mixtos, en donde deben dejar ganancias para Pemex, pero las inversiones y el riesgo lo deben asumir y destacó que hay algunas compañías de servicios estadounidenses que pueden ganar los contratos, pero sería más atractivo para ellas invertir en Venezuela donde no dejarán “regalías” y tampoco invertirán en México para evitar los retrasos en pago.

En las primeras operaciones del mercado en Asia, los precios del petróleo caían debido a una oferta abundante, los futuros del crudo Brent caían 34 centavos a 60.41 dólares el barril, mientras que el crudo estadounidense West Texas Intermediate bajaba 41 centavos a 56.91 dólares.

El ataque de EU a Venezuela no infligió ningún daño a la producción de petróleo del país y la industria de refinación, dijeron el fin de semana dos fuentes con conocimiento de las operaciones de PDVSA.

Asimismo, la OPEP+ celebró su reunión mensual y decidió mantener la producción, al menos hasta abril. La oferta de petróleo en los mercados globales es abundante, por lo que cualquier interrupción de las exportaciones venezolanas tendría un impacto inmediato mínimo en los precios, de acuerdo con analistas.