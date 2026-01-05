Celebración del Día de Reyes cuesta 21% más que el año pasado

Rosca de reyes, una de las tradiciones más importantes en el país.

La derrama económica por la celebración de Día de Reyes será de 26 mil 136 millones de pesos, un crecimiento de 8.0 por ciento en comparación con la cifra de 2025, estimó la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur); no obstante, la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes (Anpec) señaló que también se incrementará el gasto promedio de las familias mexicanas.

La Anpec señaló que la celebración de Día de Reyes no escapa al encarecimiento de los productos básicos y de temporada que ocurren cada año, ya que, el gasto promedio en un núcleo familiar de hasta 15 personas se incrementará 21 por ciento respecto de 2025, luego de que el año pasado una rosca tradicional y una bebida de chocolate, costó alrededor de 745 pesos, y para este año será de 901 pesos.

El Dato: La Concanaco informó que durante el Día de Reyes la mayor demanda se concentrará en juguetes, electrónicos, ropa y perfumes.

Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza, destacó que los costos de roscas de Reyes oscilan entre los 290 pesos y los 950 pesos, pero también se suma el costo del chocolate, que puede llegar a costar 341 pesos si se considera al menos cinco litros de leche y siete tabletas de chocolate.

TE RECOMENDAMOS: Canadá perdería participación en EU Anticipan reconfiguración del sector de los hidrocarburos

Asimismo, el precio de las roscas dependerá del tamaño, variedad de los ingredientes y de los lugares donde sean adquiridas; las roscas tradicionales chicas pueden adquirirse desde 290 pesos en panaderías de barrio; en supermercados, desde 312 pesos y en panaderías de franquicia, 420 pesos; mientras que las roscas grandes oscilan entre 560 pesos, 600 pesos y 650 pesos, de acuerdo con los tres tipos de establecimientos.

Por su parte, las roscas gourmet con rellenos y presentaciones especiales tienen un costo más alto, las chicas pueden adquirirse en panaderías de barrio desde los 320 pesos; supermercados, 500 pesos y panaderías de franquicia, 650 pesos, “en tamaño grande, los precios suben a 610 pesos, 800 pesos y 950 pesos, respectivamente”.

Por otra parte, estas fechas generan mayor derrama económica, la cual ha venido aumentando, por ejemplo, en 2023 se registró un gasto de 20 mil millones de pesos; en 2024, con 22 mil millones de pesos y en 2025, 24 mil 200 millones de pesos, “entre los factores de contexto se encuentran el ingreso disponible de temporada y el incremento del salario mínimo general vigente desde el 1 de enero de 2026”, indicó la Concanaco-Servytur.

“Esta fecha no sólo es una tradición: es un motor que sostiene empleo, activa negocios familiares y fortalece la economía local cuando las compras se realizan en comercios establecidos, con productos seguros y comprobantes que protegen derechos del consumidor”, destacó.

Asimismo, mencionó que la celebración de Día de Reyes le dará un impulso al sector de Comercio, y alrededor de 2.68 millones de establecimientos en el país serán beneficiados; además, la cadena de panificación y de venta tradicional de rosca de reyes ayudará a las panaderías y negocios de colonia.

En otro sentido, la Anpec también informó que el costo de los juguetes presionará a las familias, pues de acuerdo con un sondeo que realizó la organización que preside, si se considera una familia con al menos dos hijos menores, y un regalo para cada uno, el gasto promedio podría oscilar en mil 350 pesos, un incremento de 18 por ciento, respecto de los mil 145 pesos del año pasado.

Añadió que los juguetes más vendidos son muñecos de acción o de personajes como Minecraft o Brainrot que van desde los 250 y hasta mil 500 pesos; juegos interactivos, de 300 a 750 pesos, peluches como los Labubus, entre 300 y hasta mil 300 pesos; muñecas Barbie, desde 350 pesos y hasta mil 500 pesos o las pistolas de hidrogel o dardos de espuma que van desde los 200 pesos y hasta los mil pesos.

El representante del pequeño comercio indicó que, tras el incremento y aplicación de aranceles a mercancías que provienen de países con los que México no tiene acuerdos comerciales, como lo es China, los juguetes han aumentado de precio y provocando que el juguete mexicano también se encarezca.

“Con la reciente aplicación de aranceles, estos productos se han encarecido de golpe hasta en un 50 por ciento, escenario que genera un efecto inflacionario, pues el alza en el precio del juguete chino también empuja hacia arriba el precio del juguete nacional. El golpe llega en el peor momento, justo en la temporada de Reyes Magos, cuando las familias realizan la mayor compra de juguetes del año” añadió.