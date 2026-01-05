México pretende establecer cupo para importar carne de cerdo, res y arroz paddy

La Secretaría de Economía busca establecer cupos de importación para la carne de cerdo, res y arroz paddy bajo el mecanismo de licitación pública, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, para diversificar la proveeduría, generar mejores condiciones de competencia y “contribuir a la estabilidad de precios , particularmente en beneficio de los consumidores de menor poder adquisitivo”, de acuerdo con tres documentos alojados en la página de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer).

Se pondrá una cuota de 51 mil toneladas de carne de cerdo fresca, refrigerada o congelada, y cuyas fracciones son las siguientes; 0203.11.01, 0203.12.01, 0203.19.99, 0203.21.01, 0203.22.01 y 0203.29.99.

La Secretaría de Economía destacó que con datos de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y la Balanza Comercial de Mercancías de México se encontró que para satisfacer la demanda interna y lograr el equilibrio del mercado, entre 2020 y 2024, el 43.2 por ciento del consumo nacional fue cubierto con importaciones ; mientras que el resto con producción interna; además refirió que, las compras de ese periodo provinieron principalmente de Estados Unidos y Canadá, en más del 80 por ciento, “lo que pone de manifiesto la conveniencia de diversificar las fuentes de proveeduría externa ”.

Respecto a la carne de res fresca, refrigerada y congelada, las fracciones arancelarias son las siguientes 0201.10.01, 0201.20.91, 0201.30.01, 0202.10.01, 0202.20.91 y 0202.30.01; con un monto de 70 mil toneladas.

La dependencia federal señaló que, entre 2020 y 2024, el consumo nacional de carne de res se cubrió con el 92.9 por ciento de la producción interna , mientras que, el resto fue a través de importaciones; no obstante, en el año antepasado, las importaciones aumentaron y en 2025, el coeficiente de dependencia aumentó a 11.8 por ciento.

“Durante el periodo 2020-2024, las importaciones de carne de res provinieron principalmente de los Estados Unidos de América, Brasil, Nicaragua y Canadá, y que en 2025 Brasil se posicionó como el principal proveedor de este producto, lo que evidencia la necesidad de diversificar y administrar de manera ordenada las fuentes de proveeduría externa”, indicó uno de los documentos.

Por su parte, respecto al arroz paddy se fijo un cupo de 200 mil toneladas, y según datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Sader, la producción de este producto hasta octubre fue de 108 mil 825 toneladas, lo que significó una caía de 0.7 por ciento respecto al mismo periodo de 2024.

“La producción nacional de arroz resulta históricamente insuficiente para atender el consumo nacional , toda vez que, en 2024, el 84 por ciento de la oferta disponible correspondió a importaciones de arroz paddy y arroz pulido, concentrándose prácticamente la totalidad de las importaciones de arroz paddy en la fracción arancelaria 1006.10.99, cuyo origen fue mayoritariamente Estados Unidos de América, observándose en 2025 una mayor diversificación de los países de origen”, y también es necesario diversificar las fuentes alternas de abasto.

