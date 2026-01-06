Cupos de importación sin garantizar abasto, alertan

Tras la publicación de dos decretos por parte de la Secretaría de Economía (SE) que establecen cupos de importación para la carne de cerdo y res de 51 mil y 70 mil toneladas a través de licitaciones públicas, analistas destacaron que los cupos deben asegurar abasto y estabilidad de precios, y “no incentivar especulación ni funcionar como mecanismo recaudatorio”.

Juan Carlos Anaya, director general del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GMCA) indicó que el mecanismo por licitación aumentará los costos y favorecerá la especulación, en lugar de asegurar el abasto complementario de estas mercancías.

“La falta de transparencia y criterios claros en el otorgamiento del volumen del cupo limita su efectividad, presiona precios y no cumple el objetivo del PACIC de combatir la inflación”, añadió.

51 mil toneladas de carne de cerdo es el cupo propuesto

El especialista destacó que el volumen de carne de cerdo no se encuentra alineado al déficit real que se tiene de abasto industrial, y destacó que a pesar de que los decretos fueron publicados en un primer momento en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria no fueron incluidos los comentarios del sector interesado. En ese sentido, el Consejo Mexicano de la Carne propuso que en el caso de la carne de cerdo, el cupo de importación ascendiera a 111 mil toneladas “como volumen piso técnicamente sustentado, calculado con base en datos oficiales de la Agencia Nacional de Aduanas de México y en los flujos reales de importación observados durante 2025”.

Y aseguró que el volumen propuesto en el anteproyecto tenía “fallas metodológicas relevantes” ya que se usaron series estadísticas incompletas, tampoco se consideró el comportamiento de la demanda en el corto plazo y se excluyeron las importaciones que provienen de países con los que México no tiene un tratado comercial, “subestimando el requerimiento real del mercado. Estas omisiones derivan en un cupo que no permite atender adecuadamente las necesidades de abasto”.