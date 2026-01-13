Las declaraciones anuales del SAT son un documento que es obligatorio tanto para las personas físicas como para las personas morales, quienes deben reportar sus ingresos, egresos, deducciones y retenciones.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) es el encargado de las declaraciones que se realizan en el ejercicio fiscal anualmene, y este tiene la finalidad de calcular de manera adecuada los Impuestos Sobre la Renta (ISR) que deben pagar los contribuyentes.

En caso de que el SAT determine que el ISR que pagaron durante el año fiscal las y los contribuyentes no fue el adecuado, sino que fue menor, puede emitir un saldo a pagar; y en caso de que los contribuyentes paguen mayores retenciones pueden tener un saldo a favor.

¿Cuándo se hace la declaración anual del SAT 2026?

Para el 2026 las y los contribuyentes deberán hacer la declaración anual que corresponde al año fiscal anterior, y de acuerdo con el SAT, las fechas para hacer la Declaración Anual 2025 son las siguientes:

Las personas morales deben presentar su declaración anual como máximo el 31 de marzo .

Las sociedades que se encuentren en periodo de liquidación tienen hasta el 19 de enero para presentar la declaración del ejercicio por liquidación.

Las personas morales sin fines de lucro tienen hasta el 16 de febrero para presentar su declaración del ejercicio.

Las personas físicas tienen del 1 al 20 de abril para presentar su declaración.

Los demás regímenes establecidos en el Título II de la Ley del Impuesto sobre la Renta y el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) tienen hasta el 31 de marzo para cumplir con este trámite.

¿Qué deducciones pueden aplicar las personas físicas?

Las personas físicas pueden presentar facturas de distintos rubros para obtener deducciones para el ejercicio fiscal anual:

Honorarios médicos y hospitalarios; en los que se incluyen psicología, nutrición, medicina y procesos dentales

Gastos funerarios

Donativos a instituciones autorizadas

Primas de gastos médicos mayores

Colegiaturas y transporte escolar

Créditos hipotecarios

Depósitos en cuentas para el ahorro

Colegiaturas

Transporte escolar

Intereses de créditos hipotecarios

Aportaciones complementarias y voluntarias para el retiro

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, los donativos y estímulos fiscales no pueden exceder cinco salarios mínimos quenerales o anuales, o bien, el 15 por ciento del total del ingreso de la persona física.

