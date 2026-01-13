Indagación del DOJ hacia Powell genera rechazo

Jerome Powell, presidente de la Fed, durante la última reunión de la FOMC, en diciembre pasado.

Antiguos presidentes de la Reserva Federal de EU (Fed), así como exsecretarios del Tesoro y exasesores económicos estadounidenses externaron su apoyo al actual jefe del banco central, Jerome Powell, y denunciaron los “ataques” del Departamento de Justicia para socavar la independencia del banco central.

Las 13 personalidades, todas pertenecientes anteriormente al área de economía estadounidense, por medio de carta abierta, reivindican que la independencia del banco central y la percepción pública de la misma son clave, agregando que la investigación iniciada contra Powell “es un intento inaudito de usar los ataques de la Fiscalía para minar esa independencia”.

El Tip: Durante 2017, en su primer mandato, Donald Trump nominó a Jerome Powell como presidente de la Fed, en sustitución de Janet Yellen.

La declaración emitida en la carta abierta y firmada por 13 figuras económicas, es consecuencia de que Powell dijera el domingo que afronta una investigación federal relacionada con su testimonio ante el Congreso sobre la renovación de la sede del banco central, y la calificara de “intimidación” del Gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con Powell, la actuación del banco central sobre sus propias evaluaciones económicas, “en lugar de seguir las preferencias del presidente” Trump, así como su testimonio ante la renovación de la sede de la Fed, son “pretextos” para originar la amenaza de cargo penal, ante la Fiscalía. Los firmantes dijeron que ese comportamiento “no tiene lugar en EU, cuya mayor fortaleza es el imperio de la ley”, y evoca a cómo se hace la política monetaria en “mercados emergentes con instituciones débiles”.

3.5% es la tasa actual de la Reserva Federal de Estados Unidos

Entre quienes firmaron la carta, se encuentran expresidentes de la Fed como Janet Yellen, Ben Bernanke y Alan Greenspan; exsecretarios del Tesoro de ambos signos políticos, como Jacob Lew, Henry Paulson y Robert Rubin y varios expresidentes del consejo de asesores económicos y un reconocido economista.

Un grupo de legisladores que han señalado que está en riesgo la independencia de la Fed, incluyen a republicanos como los senadores Thom Tillis y Lisa Murkowski.