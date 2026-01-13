Ven falta de más inversión, a un año del Plan México

Un letrero con la leyenda “Hecho en México”, como parte del Plan México, en un supermercado, en marzo de 2025.

A un año de que se anunció el Plan México, proyecto insignia de la administración de Claudia Sheinbaum Pardo y con el que se busca el desarrollo industrial y social del país, analistas señalaron que el principal obstáculo al que se enfrenta es el “trumpismo”, situación que ha generado desestabilización e incertidumbre en las inversiones, las cuales son necesarias para su avance.

La organización México, ¿cómo vamos?, indicó que el país puede alcanzar las metas planteadas a 2030, pero será necesario que haya mayor certeza jurídica, un Estado de derecho fuerte, y mayores inversiones que generen empleos de calidad, que logren que las empresas sean competitivas y que haya salarios más altos que disminuyan la pobreza y la desigualdad.

El Dato: Con el plan se busca crecer 15% el contenido nacional en las cadenas globales de valor, en sectores como el automotriz, aeroespacial, electrónico y semiconductores.

“México puede avanzar en estas metas si proveemos mayor certeza jurídica, apertura a la inversión en el sector energético y un Estado de derecho más sólido; condiciones indispensables para detonar un círculo virtuoso de inversión, crecimiento económico, empleo de calidad y progreso social”, agregó.

Con cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), entre enero y diciembre de 2025 se crearon 278 mil 697 empleos formales, dato muy por debajo de las estimaciones para alcanzar la meta nacional de 1.2 millones de puestos de trabajo creados al año.

En ese sentido, México, ¿cómo vamos?, indicó que la meta 3 del Plan México es crear 1.5 millones de trabajos para la manufactura y otros sectores estratégicos; no obstante, en 2025 se registró una pérdida de 127 mil 200 empleos en las industrias de la transformación, panorama que no se observaba desde la crisis financiera de 2008-2009.

2 mil mdd se buscan atraer en investigación clínica

“Este dato es preocupante, ya que México no se encuentra en una crisis económica aun cuando el sector exportador es un motor de crecimiento en línea con el dinamismo de nuestro principal socio comercial, Estados Unidos”, apuntó la organización de la sociedad civil.

Asimismo, sostuvo que el Gobierno mexicano debe impulsar e implementar políticas públicas que disminuyan la incertidumbre nacional ocasionada por el Estado de derecho, pero también por la falta de seguridad pública, ya que, en diciembre pasado se identificó que las tres principales limitantes del crecimiento de la actividad económica del país eran los problemas de inseguridad, la política sobre comercio exterior y la debilidad del mercado interno.

Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el tercer trimestre de 2025 la formación bruta de capital fijo sufrió una contracción de 0.8 por ciento en comparación con el anterior trimestre y de 7.6 por ciento a tasa anual.

10% de la producción vehicular será para mercado interno

Por su parte, analistas entrevistados por La Razón, señalaron que este primer año del Plan México es un “periodo de incubación”, donde se han esbozado y develado los planes que se tienen de desarrollo; aunque consideraron que tras la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos ha sido un periodo de mucha incertidumbre, y aunque si pudo haber retrasado ciertos avances, también es una oportunidad para “acelerar el paso”.

Josafat Hernández, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), destacó que la iniciativa gubernamental sí ha tenido avances en la formación de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, ya se sabe en qué parte de México se ubicarán; además, hay una buena “articulación” de las instituciones federales y estatales, así como municipales,

“Que haya ese andamiaje para estructurar políticas públicas en materia de desarrollo industrial, turístico, agropecuario, energético, me parece que es positivo, porque permite orientar todos los esfuerzos de los diferentes agentes de gobierno, y económicos que pueden ser privados, sociales, incluso extranjeros, al desarrollo nacional”, indicó.

El Tip: El principal objetivo de esta estrategia es que México se posicione en el top 10 de las economías del mundo al fortalecer el mercado interno y su participación internacional.

Destacó que la política industrial se encamina al desarrollo de las soberanías: económica, industrial, agropecuaria y tecnológica, y más en un contexto de “transformación global” donde Trump, a través de sus políticas arancelarias, generando una “nueva división internacional del trabajo”, por lo que México debe generar “capacidades endógenas de crecimiento en un mundo cada vez más postneoliberal”.

A su vez, Óscar Rojas, profesor de Economía Política en la UNAM, indicó que, tras la “retracción de la hegemonía global hacia la hegemonía regional” por parte de EU, México puede aprovechar la debilidad estructural del vecino del norte, pues al abrir los frentes al mismo tiempo, se generarán crisis profundas, y entonces, el país debe “tomar ventaja de sus puntos estratégicos de interdependencia económica, por eso el Plan México es desde mi punto de vista la llave maestra y por eso la necesidad de acelerar el paso”.

Y añadió que no se puede seguir dependiendo de las decisiones del exterior.