Aranceles, a país que no apoye que EU controle Groenlandia, dice Trump

El presidente estadounidense Donald Trump sugirió el viernes que podría castigar con aranceles a los países que no apoyan que Estados Unidos controle Groenlandia, un mensaje que llegó al tiempo de que una delegación bipartidista del Congreso buscaba reducir las tensiones en la capital danesa.

Durante meses, Trump ha insistido en que Estados Unidos debería controlar Groenlandia, un territorio semiautónomo que forma parte del reino de Dinamarca, aliado de la OTAN, y dijo a principios de esta semana que cualquier resultado menos que la isla ártica esté en manos de Estados Unidos será “inaceptable”.

El Dato: En La reunión de representantes, el senador estadounidense Chris Coons, aseguró que hubo un diálogo “fuerte” sobre continuar con Dinamarca como un aliado.

Durante un evento no relacionado en la Casa Blanca sobre atención médica rural, Trump relató el viernes cómo había amenazado a los aliados europeos con aranceles sobre productos farmacéuticos.

“Podría hacer eso con Groenlandia también”, dijo Trump. “Podría imponer un arancel a los países si no están de acuerdo con Groenlandia, porque necesitamos Groenlandia por razones de seguridad nacional. Así que podría hacer eso”. No había mencionado previamente el uso de aranceles para intentar forzar el tema.

A principios de esta semana, los ministros de Relaciones Exteriores de Dinamarca y Groenlandia se reunieron en Washington con el vicepresidente estadounidense JD Vance y el secretario de Estado Marco Rubio.

El encuentro no resolvió las profundas diferencias, pero produjo un acuerdo para establecer un grupo de trabajo, sobre cuyo propósito Dinamarca y la Casa Blanca luego ofrecieron opiniones públicas marcadamente divergentes.

En Copenhague, un grupo de senadores y miembros de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se reunió el viernes con legisladores daneses y groenlandeses, y con mandatarios, incluido el primer ministro danés Mette Frederiksen.

El líder de la delegación, el senador Chris Coons, un demócrata de Delaware, agradeció a los anfitriones del grupo por “225 años de ser un buen y confiable aliado y socio” y dijo que “tuvimos un diálogo fuerte y robusto sobre cómo extender eso hacia el futuro”.

La senadora Lisa Murkowski, una republicana de Alaska, dijo después de reunirse con legisladores que la visita reflejaba una relación sólida durante décadas y “es una que necesitamos nutrir”. Indicó a los periodistas que “Groenlandia debe ser vista como nuestro aliado, no como un activo, y creo que eso es lo que están escuchando con esta delegación”.

Junto con la senadora Jeanne Shaheen, una demócrata de Nueva Hampshire, Murkowski ha presentado una propuesta de ley bipartidista que prohibirá el uso de fondos del Departamento de Defensa o del Departamento de Estado de Estados Unidos para anexar o tomar el control de Groenlandia o el territorio soberano de cualquier Estado miembro de la OTAN sin el consentimiento de ese aliado o la autorización del Consejo del Atlántico Norte.

En ese contexto, el embajador ruso en Dinamarca, Vladímir Barbin, afirmó que su país no tiene planes agresivos de ningún tipo respecto a Groenlandia, reclamada por Estados Unidos “para evitar que caiga en manos de Moscú o Pekín”.

Confía Machado en la transición venezolana

› Redacción

La líder opositora venezolana y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, expresó su confianza en la eventual transición de su país a la democracia después de que el Ejército de Estados Unidos derrocara al expresidente Nicolás Maduro.

Un día después de reunirse en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump, donde le entregó su medalla, la opositora se dijo convencida de que habrá “una transición ordenada” en el país, aunque no quiso adelantarse a “poner fechas ni calendarios porque sería una irresponsabilidad”.

El Dato: organizaciones civiles reportaron que al menos 100 presos políticos habían sido liberados hasta la tarde de ayer, aunque aún quedan más de 700 en cárceles del país.

“Ahora nos enfrentamos a un proceso muy complejo y delicado, y como venezolanos, estamos profundamente agradecidos con el presidente Trump, su equipo, su administración y el pueblo de EU, porque se necesitó mucho coraje para hacer lo que hizo”, añadió.

En conferencia en Washington, dijo que rechazaba la noción de que el mandatario ha decidido trabajar con la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en lugar de su movimiento, al señalar que la chavista no tiene ningún acuerdo con el líder estadounidense, sólo se limita a cumplir sus “órdenes” y no representa al pueblo.

“Delcy está cumpliendo órdenes, no está en un acuerdo. Le tiene terror al presidente Trump. (Es) la principal aliada y representante del régimen ruso, del chino y del iraní”, expuso.

Por separado, Trump aseguró a la prensa en la Casa Blanca que Machado es una mujer “que respeta mucho” y planea seguir en contacto con ella, y destacó que fue un “gesto muy amable” que la venezolana le obsequiara como muestra de gratitud la medalla del Premio Nobel.

“Me regaló su Premio Nobel. Nunca la había conocido antes, y quedé muy impresionado. Es una gran mujer. Me dijo: ‘Usted ha puesto fin a ocho guerras, y nadie en la historia merece este premio más que usted’. Y me pareció un gesto muy bonito. Creo que es una gran mujer y volveremos a hablar”, agregó.

Al respecto, el Instituto Nobel Noruego señaló que el premio es inseparable del ganador e intransferible.

“La medalla y el diploma son los símbolos físicos que confirman que un individuo o una organización han sido galardonados con el Nobel de la Paz. El premio en sí, el honor y el reconocimiento, permanecen inseparablemente unidos a la persona u organización designados como laureados por el Comité Nobel Noruego”, señaló en un comunicado.

Independientemente de lo que ocurra con la medalla, el diploma o la dotación económica correspondiente, “sigue siendo el laureado original el que pasa a la historia como receptor del premio”, recordó. El premio de Machado consiste también en un diploma y 11 millones de coronas suecas (1.19 millones de dólares).

ACERCAMIENTO. En tanto, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Venezuela para reunirse con la presidenta interina Delcy Rodríguez, convirtiéndose en el funcionario de más alto rango del gobierno del presidente Trump en visitar el país sudamericano tras la incursión que capturó a Nicolás Maduro.

La reunión, efectuada el jueves en Caracas, duró dos horas, según un funcionario del gobierno de EU, quien señaló que el encuentro se produjo a instancias del mandatario y tenía como objetivo demostrar el deseo de su país de tener una mejor relación con Venezuela y sentar las bases para una cooperación adicional entre ambos gobiernos.

Ratcliffe habló de la posible colaboración económica entre los dos países y advirtió que Venezuela nunca más puede permitir la presencia de adversarios de EU, incluidos los narcotraficantes.

En ese contexto, la presidenta interina anunció ayer la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional en una “nueva instancia” que dirigirá Luis Antonio Villegas, con lo que sustituye del gabinete al empresario Alex Saab, colaborador cercano del presidente Nicolás Maduro.

Rodríguez hizo el anuncio en su cuenta de Telegram, donde expresó su agradecimiento a Saab por “su labor al servicio de la patria” y aseguró que “asumirá nuevas responsabilidades”.

Villegas ya se desempeñaba como ministro de Comercio Nacional desde 2024.Saab había sido designado por Maduro al frente del Ministerio en octubre de ese año. Antes del nombramiento se desempeñaba como presidente del Centro Internacional de Inversión Productiva.