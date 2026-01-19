Intercambio México-EU crece 628.7% en la era del Libre Comercio

A32 años de que México y Estados Unidos, los principales socios comerciales de la región, establecieron un acuerdo de libre comercio, el intercambio comercial de bienes tuvo un incremento de 628.7 por ciento; en 1994, en el primer año del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la venta y compra de bienes se ubicó en 100 mil 337.2 millones de dólares; mientras que, entre enero y octubre de 2025 fue de 731 mil 180 millones de dólares, según datos de la Oficina del Censo del gobierno de EU.
Si bien, el TLCAN y el actual Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lograron cifras ambiciosas en el saldo comercial, el acuerdo también debe entenderse en términos de competitividad regional, eficiencia productiva y bienestar agregado, indicó a La Razón, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.
- El Dato: El T-MEC corrigió parcialmente debilidades del TLCAN, al fortalecer las reglas de origen, mecanismos laborales y estándares ambientales, generando un equilibrio.
El acuerdo benefició a las empresas de EU, las cuales disminuyeron los costos, aumentaron su producción y compitieron con las economías asiáticas.
“Desde 1994, el comercio entre México y EU se multiplicó varias veces y América del Norte se consolidó como una de las regiones productivas más integradas del mundo”, dijo.
Y aunque algunos sectores de manufactura, y regiones en el país vecino, en su momento sufrieron una afectación en la pérdida de empleos, posteriormente, “respondieron tanto a la apertura comercial como al cambio tecnológico y a la automatización”; además, el TLCAN y luego el T-MEC generaron ganancias significativas en sectores como la agroindustria, servicios y propiedad intelectual.
- 41.5 mmdd México importó desde EU un año antes del TLCAN
Para México, el tratado le permitió convertirse en uno de los principales exportadores hacia EU, y pasó de ser deficitario a ser superavitario en la balanza.
En 1993, un año antes del TLCAN, México importó desde EU 41 mil 580.8 millones de dólares (mdd) y le vendió 39 mil 917.5 mdd, lo que significó que el intercambio comercial de bienes fuera de 81 mil 498.3 mdd, y que el vecino aún tuviera un superávit de mil 663.3 mdd. Para 1994, la situación se mantuvo similar, EU le vendió más mercancías de las que le compró a México; no obstante, el saldo de la balanza comercial fue menor, en ese año se ubicó en mil 349.8 mdd, una reducción de 313.5 mdd, respecto a 1993.
Al año siguiente el panorama comercial cambió, México compró a EU mercancías por un valor total de 46 mil 292.1 mdd; no obstante, colocó en el mercado estadounidense 62 mil 100.4 mdd, lo que significó un aumento de 108 mil 392.5 mdd, y colocando la balanza en favor de México, con un superávit de 15 mil 808.3 mdd.
- 81.4 mmdd fue el valor total del comercio entre ambos países
De acuerdo con Quiroz Zamora, el paso de superávit a déficit fue producto de una “profunda integración productiva entre ambos países”, muchas de las exportaciones desde México hacia ese país incorporan contenido estadounidense; es decir, el país ha actuado como una plataforma de ensamble dentro de la cadena y el déficit tampoco “refleja el valor agregado real”.
Datos de la Secretaría de Economía, refieren que entre enero y agosto del año pasado, los flujos comerciales entre ambos países crecieron respecto al mismo periodo de 2024, e incluso México se mantuvo como el principal socio, y desplazó a China y Canadá.
- 535.9 mmdd fue el intercambio entre México y EU en 2020
En los primeros ocho meses de 2025, México incrementó sus exportaciones hacia Estados Unidos en equipo mecánico y sus partes con 43.5 por ciento; aparatos eléctricos y sus partes, 3.3 por ciento; equipo de medición, médico quirúrgico, 6.5 por ciento; plásticos y sus manufacturas, 3.1 por ciento y otros con 1.9 por ciento; no obstante, en vehículos y sus partes cayó 7.3 por ciento; combustibles minerales, 28.8 por ciento; bebidas, licores y vinagre, 10.8 por ciento; hortalizas, plantas, y tubérculos, 18.8 por ciento.