Intercambio México-EU crece 628.7% en la era del Libre Comercio

A32 años de que México y Estados Unidos, los principales socios comerciales de la región, establecieron un acuerdo de libre comercio, el intercambio comercial de bienes tuvo un incremento de 628.7 por ciento; en 1994, en el primer año del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), la venta y compra de bienes se ubicó en 100 mil 337.2 millones de dólares; mientras que, entre enero y octubre de 2025 fue de 731 mil 180 millones de dólares, según datos de la Oficina del Censo del gobierno de EU.

Si bien, el TLCAN y el actual Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lograron cifras ambiciosas en el saldo comercial, el acuerdo también debe entenderse en términos de competitividad regional, eficiencia productiva y bienestar agregado, indicó a La Razón, Janneth Quiroz Zamora, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil de Grupo Financiero Monex.

El Dato: El T-MEC corrigió parcialmente debilidades del TLCAN, al fortalecer las reglas de origen, mecanismos laborales y estándares ambientales, generando un equilibrio.

El acuerdo benefició a las empresas de EU, las cuales disminuyeron los costos, aumentaron su producción y compitieron con las economías asiáticas.

“Desde 1994, el comercio entre México y EU se multiplicó varias veces y América del Norte se consolidó como una de las regiones productivas más integradas del mundo”, dijo.

Y aunque algunos sectores de manufactura, y regiones en el país vecino, en su momento sufrieron una afectación en la pérdida de empleos, posteriormente, “respondieron tanto a la apertura comercial como al cambio tecnológico y a la automatización”; además, el TLCAN y luego el T-MEC generaron ganancias significativas en sectores como la agroindustria, servicios y propiedad intelectual.

41.5 mmdd México importó desde EU un año antes del TLCAN

Para México, el tratado le permitió convertirse en uno de los principales exportadores hacia EU, y pasó de ser deficitario a ser superavitario en la balanza.

En 1993, un año antes del TLCAN, México importó desde EU 41 mil 580.8 millones de dólares (mdd) y le vendió 39 mil 917.5 mdd, lo que significó que el intercambio comercial de bienes fuera de 81 mil 498.3 mdd, y que el vecino aún tuviera un superávit de mil 663.3 mdd. Para 1994, la situación se mantuvo similar, EU le vendió más mercancías de las que le compró a México; no obstante, el saldo de la balanza comercial fue menor, en ese año se ubicó en mil 349.8 mdd, una reducción de 313.5 mdd, respecto a 1993.

Al año siguiente el panorama comercial cambió, México compró a EU mercancías por un valor total de 46 mil 292.1 mdd; no obstante, colocó en el mercado estadounidense 62 mil 100.4 mdd, lo que significó un aumento de 108 mil 392.5 mdd, y colocando la balanza en favor de México, con un superávit de 15 mil 808.3 mdd.

81.4 mmdd fue el valor total del comercio entre ambos países

De acuerdo con Quiroz Zamora, el paso de superávit a déficit fue producto de una “profunda integración productiva entre ambos países”, muchas de las exportaciones desde México hacia ese país incorporan contenido estadounidense; es decir, el país ha actuado como una plataforma de ensamble dentro de la cadena y el déficit tampoco “refleja el valor agregado real”.

Datos de la Secretaría de Economía, refieren que entre enero y agosto del año pasado, los flujos comerciales entre ambos países crecieron respecto al mismo periodo de 2024, e incluso México se mantuvo como el principal socio, y desplazó a China y Canadá.

535.9 mmdd fue el intercambio entre México y EU en 2020

En los primeros ocho meses de 2025, México incrementó sus exportaciones hacia Estados Unidos en equipo mecánico y sus partes con 43.5 por ciento; aparatos eléctricos y sus partes, 3.3 por ciento; equipo de medición, médico quirúrgico, 6.5 por ciento; plásticos y sus manufacturas, 3.1 por ciento y otros con 1.9 por ciento; no obstante, en vehículos y sus partes cayó 7.3 por ciento; combustibles minerales, 28.8 por ciento; bebidas, licores y vinagre, 10.8 por ciento; hortalizas, plantas, y tubérculos, 18.8 por ciento.